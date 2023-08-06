«Шарлатанов отсекают»: честный российский бизнес заходит на новые территории РФ

Вадим Москаленко .  
06.08.2023 20:21
  (Мск) , Киев
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Бизнес, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика


Новые регионы России вызывают всё больший интерес предпринимателей со всей огромной страны.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новые регионы России вызывают всё больший интерес предпринимателей со всей огромной страны. Об этом...

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В студии поинтересовались, насколько активно российский бизнес заходит в херсонскую область.

«Очень много машин с самыми разными номерами – Калуга, Казахстан, Москва, Санкт-Петербург. Ребята заходят. Краснодар есть, дороги делают – но ливнёвки забыли сделать. По-краснодарски нам не надо. Сейчас переделывают», – рассказал Кастюкевич.

Он подчеркнул, что налаживание надёжного сотрудничества – дело не быстрое.

«Но бизнес сюда заходит на рекогносцировку – смотрят, оценивают ту или иную ситуацию, принимают какие-то решения. Думаю, всё будет нормально, регион открыт для бизнеса. И в то же время главы администраций и губернаторы, им очень не хочется, чтобы сюда заходили шарлатаны.

А надёжный бизнес-партнёр долго прицеливается, приценивается, и начинает работать», – добавил депутат.

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