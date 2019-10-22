Шароварная пропаганда сорвалась с цепи, генерируя вал фейков о Пушилине

22.10.2019, Киев, Александр Ростовцев

Последние пару месяцев в украинской прессе усердно разгоняется хайп вокруг главы ДНР Дениса Пушилина. Шароварная пропаганда отправляет в отставку, арестовывает, похищает и даже хоронит донецкого политика, причём одновременно, что говорит о плохой координации.

Так, например, у пропагандистов не сходятся концы с концами, поскольку «арестованный» и даже «находящийся в камере СИЗО» Пушилин при этом умудряется посещать Юг России, Абхазию и даже Сирию.

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И если с конца августа и весь сентябрь укроСМИ брали разбег, размещая по нескольку высосанных из пальца статей о Пушилине в неделю, то в октябре они буквально с цепи сорвались, устроив натуральную собачью свадьбу в медиапространстве.

Уровень подачи материала – фальшивка-однодневка, вытащенная с помойки или слепленная бредогенератором на какой-нибудь ботоферме СБУ или ЦИПСО вчерашними школьниками. Особо старается пятая колонна из криптобандеровцев, оставленная на оседание в народных республиках.

Эти деятели плодят во множестве «информацию с места событий», выдавая в сеть «фото автозака, везущего Пушилина в СИЗО» или какие-нибудь тихие ужасы «сепарского режима», вроде того, что «жители Донецка из ненависти к оккупантам окружили и дали в печень приезжим из России».

В общем, контора пишет, и всё по принципу «народу нужны нездоровые сенсации!»

Характерно, что мутный вал фальшивок вызывает дополнительную реакцию в среде мамкиных экспертов, доверчиво заглатывающих любую чушь, выдающих в бложиках прогнозы и рассуждения на тему, что «это ж-ж-ж-ж-ж неспроста» и «вскоре следует ждать новой перестановки в руководстве ДНР с заменой на проверенного януковоща».

Нынешнее осеннее обострение среди украинских пропагандонов, у которых обычно семь пятниц на неделе, отличается от прежних долгоиграющим действием и широким фронтом атаки, куда включены десятки изданий, начиная от пабликов и заканчивая общеукраинскими СМИ, вроде новостного телеканала «24».

Всё это говорит о том, что даже в условиях либертарианского «Зеленхоза», когда объявлено о «возврате демократических ценностей», украинская пресса продолжает находиться на коротком поводке у власть предержащих, гавкая в тональности и продолжительности необходимой заказчику информационного шума.

В начале октября накал идиотизма укроСМИ достиг такого уровня, что в аппарат главы ДНР посыпались запросы от журналистов с просьбой разъяснить ситуацию.

Помощница Пушилина Виктория Талакина опровергла слухи о задержании главы республики, предложив отслеживать его появление на очередном публичном мероприятии.

Очевидно, что массированная атака на Дениса Пушилина и вообще на руководство народных республик, являются «коричневым шумом» и направлены на глушение регулярно поступающей информации о недоговороспособности «Зеленхоза» по проблеме войны в Донбассе, хотя в предвыборный период Вовочкой и его командой было роздана масса обещаний «прекратить войну, как только меня изберут президентом».

В последнюю неделю заметно, что шароварники стали корректировать информационные нападки на Пушилина. По-видимому, причиной тому стал совсем уже дешманский уровень «новостей и аналитики», вызывающих здоровый скепсис у обладателей мозгов.

Так, от сообщений об аресте Пушилина, укроСМИ принялись ванговать, сколько ещё продержится на своей должности глава ДНР. Выходит не очень. Уважающие себя эксперты не хотят подавать корм пропагандистским троллям, отчего тем приходится прибегать к услугам астролога. Видимо, кто-то тешит себя надеждой, что фальшивку примут за чистую монету любители гороскопов и передачи «Битва экстрасенсов».

Что удивительно, астрологи оказались куда менее экстравагантными, чем ботоферма, что руководство ЛДНР сохранит свои посты по крайней мере в 2020 году. Причём, в отличие от бандеровских гиен ротационных машин, астрологи уверяют, что Пушилину и Пасечнику «не уготована судьба Захарченко». Ну, хоть на этом спасибо.

Следует заметить, что ситуация с укроСМИ, которые иначе как информационной помойкой и не назовёшь, начинает сильно раздражать некоторых зе-функционеров. Например, нынешнего министра культурки Владимира Бородянского, предложившего возбуждать уголовные дела против фейкомётов.

Инициатива годная, вот только, как это водится, хромать будет её реализация, поскольку давать оценку фейкомётам назначат заказчиков информационных вбросов. В результате, Украина получит очередной «резиновый метр» для палаты мер и весов. Что автоматически возвращает всё на круги своя.

Информационная война продолжается и она становится всё гаже и гаже…