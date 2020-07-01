«Шароварников» обвинили в насильственной украинизации Бердянского зоопарка

01.07.2020, Бердянск, Максим Карпенко

Украинские националисты устроили травлю Бердянского зоопарка из-за табличек на русском языке, на которых Крым был изображен на карте как часть Российской Федерации.

На это обратил внимание местный бизнесмен, поддержавший госпереворот 2013-14 годов, Алексей Драбинка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Драбинка, посетивший зоопарк, возмутился тем, что на табличках, прикрепленных к клеткам с животными, нет информации на «мове».

«Бердянский зоопарк. Вот вам и «какая разница». Если нет информации на украинском языке, то и Крым – не Украина», – возмутился бизнесмен.

В руководстве зоопарка тут же назвали произошедшее недоразумением и исправили таблички.

«Я, Кальченко Игорь Леонидович, владелец и директор Бердянского Зоопарка Сафари, хочу рассказать вам такую историю. Мой заместитель директора по средствам массовой информации, Федай Иван, который занимается распространением информации о зоопарке, сделал очень неприятную ошибку.

По этому поводу хочу сказать, что во-первых: информацию для посетителей мы берем из интернета, где она считается общедоступной, и это не более чем упущение с моей стороны как руководителя, и халатность работника с его стороны.

А во-вторых обвинять нас в сепаратизме, коллектив который на пороге всегда держит национальный флаг, сайт ведет на государственном языке, и который приветствует всех со всеми государственными праздниками, например, в День Конституции, ну это просто абсурдно…

Хочу извиниться перед всеми посетителями зоопарка. Таблички сняты и утилизированы. Вместо них уже сегодня будут обновленные. Всем спасибо. Крым – это Украина», – написал Кальченко в своем блоге.

Многие пользователи не поняли, для чего нужно было поднимать шумиху вокруг табличек.

«Так и не поняла, в чем суть вопроса. Из-за чего разразился говносрач. Как по мне, ламе все равно, как она написана на табличке. Все накормлены, убрано, чисто, уютно. Нашему народу делать нечего. Коронавирус видно на мозг повлиял», – прокомментировала пользователь Юлия Базаря.

«Вот не хочется ругаться! Но эмоции зашкаливают! Как достали эти шароварники! Действительно, если вы досмотрели эту ошибку, свяжитесь с руководством и решите это. Нет, надо прославиться на всю вселенную, «какие мы патриоты», – поддержала ее пользователь Светлана Лысенко.