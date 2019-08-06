Шароварный флот отмывают от налипшего позора

06.08.2019, Симферополь, Александр Ростовцев

Украина продолжает придумывать себе историю и переигрывать сдачу Крыма в медийном пространстве. Получается из рук вон плохо, но до сих пор сильно зудящая в самых чувствительных местах зрада требует от шароварных политруков обернуть её в пэрэмогу. Или, по крайней мере, немного отмыться от налипшего позора, чтобы жить дальше не было мучительно стыдно.

Почти три года назад Госкино Украины, раздавая деньжата на «патриотические проекты», выделило толику денег на съёмки картины о тральщике «Черкассы», который считается в ВМСУ чем-то вроде крейсера «Варяг». В Крымскую весну экипаж тральщика дольше других украинских кораблей, запертых в Донузлаве, пытался проскочить в Одессу и демонстрировал «непокорность» российским «зелёным человечкам».

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До осени 2018 года дела с картиной шли ни шатко, ни валко – у картины даже названия не было – но теперь, рапортуют из Салливуда, лента готова к прокату и включена в премьерный показ на Варшавском кинофестивале.

В Госкино Украины рапортуют, что поляки помогли поднять бюджет фильма до $1,5 миллионов, а также взялись продвигать эпохальную киноленту на небогатые кинорынки бывших «братушек» по соцлагерю.

Авторы фильма страшно горды тем, что поляки их заметили и даже называют Варшавский кинофестиваль «мероприятием класса «А», хотя, на самом деле, это довольно рядовое событие для показа артхаусных картин, снятых режиссёрами Восточной и Центральной Европы. Названия большинства, если не всех, фильмов, получивших призовые места на Варшавском кинофестивале за последние 18-19 лет, ровно ничего не скажут массовому зрителю.

Кадр из фильма. «Кляти москали нас травили газом».

Хорошо известно, что на украинском тральщике не только никто не погиб, но и не пострадал, хотя, если судить по прошлогоднему трейлеру фильма, авторы обязательно добавят в картину драматизма, вроде: «от взрыва дверь сорвало с петель и губительные очереди российского спецназа прошили кубрик с поющими гимн украинскими моряками», «кавторанг вовремя отшатнулся, успев заметить занесённый над головой зазубренный водолазный нож», «по приказу командира тральщика матрос Шмендюк обмотал вокруг туловища прапор корабля, сиганул за борт и по-собачьи поплыл в сторону Николаева».

Во всяком случае, расквашенная физиономия актёра Ясинского в трусах и в майке, говорит за то, что в фильме рукоприкладство уж точно будет, да и расхрабрившиеся матросики с тральщика «Черкассы», уже в Неньке, рассказывали, как их забрасывали гранатами и расстреливали из пулемётов штурмовые группы ЧФ.

То, что фильм обещает быть очередной клюквой, сомнений нет. Куда интереснее то, что происходило на бывшей Южной военно-морской базе ВМС Украины в марте 2014 года.

А произошло вот что.

Чтобы исключить вмешательство украинских военных в намеченный в Крыму референдум о будущем статусе и государственной принадлежности полуострова, в начале марта 2014 года российский спецназ и силы самообороны внезапно блокировали все расположенные здесь воинские части ВСУ.

3 марта возможности выйти в море из Донузлава в один момент лишились 13 боевых кораблей и вспомогательных судов украинского флота. В то числе и тральщик «Черкассы».

6 марта, чтобы помешать кораблям ВМС Украины выйти в море, на выходе из Донузлава были затоплены скрытно доставленные из Севастополя списанные большой противолодочный корабль «Очаков» и буксирное судно «Шахтер». Напротив входа на дежурство встали ракетный крейсер «Москва» и малый ракетный корабль «Штиль» ЧФ России.

Командир 5-й бригады надводных кораблей ВМС Украины Виталий Звягинцев, присягнувший Республике Крым, приказал всем стоявшим на внутреннем рейде кораблям ВМСУ вернуться к причалам. Отказались выполнять приказ Звягинцева пять кораблей, в том числе, тральщик «Черкассы».

Тральщик остался в акватории базы и спустил водолазов для обнаружения прохода мимо затопленных кораблей.

Видя это, 7 марта на фарватере силами ЧФ дополнительно был затоплен пожарный катер ВТ-416 водоизмещением 30−40 тонн.

Командир тральщика «Черкассы» Федаш (уроженец Тернопольщины) потом рассказывал, что Киев был постоянно на связи. По его словам, связь с другими украинскими кораблями и с Киевом они держали через закрытый чат популярной онлайн-игры World of Tanks. Приказ штаба ВМСУ: «Держитесь! Огня не открывать, стрелять только в ответ!».

Впрочем, стрелять в украинских военных никто не собирался.

До оглашения результатов крымского референдума украинские моряки ещё на что-то надеялись и держались. Но после того, как были объявлены результаты и подписан документ о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации, деморализованный украинский недофлот начал стремительно разваливаться.

Как признался Федаш, разброд и шатания начались и в его «непокоренном» экипаже. Тогда, для укрепления морального духа, он решил «избавиться от пророссийского элемента», предложив построиться на правом борту всем, кто хочет перейти на службу России.

«Черкассы» покинуло девять моряков, включая двух офицеров (один из них – старпом тральщика), причём один из матросов был призван из Ивано-Франковска, что весьма удивило остающихся.

19 марта все штабные и прочие помещения Южной ВМБ без единого выстрела были взяты под контроль российскими военнослужащими.

21 марта на среднем десантном корабле «Кировоград», тральщике «Чернигов» и катере «Феодосия» подняты российские флаги. Тральщик «Черкассы» предпринял первую попытку выйти в открытое море. Никто ему не мешал. Украинцы на виду у всех высадили часть экипажа на лежавший на грунте пожарный катер. Беспрепятственно завели концы и попытались сдвинуть препятствие с фарватера, однако тральщику для этого не хватило мощности двигателей.

Экипаж тральщика слал предложения другим кораблям ВМСУ – впрягаться, чтобы вместе убрать препятствие, но на помощь ему никто не пришёл, если не считать нескольких матросов и офицера, ушедших с «Чернигова».

22 марта российский флаг поднял корвет «Винница». 23 марта тральщик «Черкассы» предпринял вторую попытку вырваться в открытое море по обнаруженному его водолазами узкому проходу шириной примерно в 12−15 метров. Но подошедший к нему буксир Черноморского флота вытолкнул носовую часть тральщика на мель. При этом украинский экипаж стрелял в воздух из автоматов и поливал моряков российского буксира из пожарных шлангов.

Рассказывают, будто на прорыв экипаж тральщика шёл под песню «Варяг», что сомнительно, поскольку строками – «Не скажут ни камень, ни крест, где легли во славу мы русского флага» – подавится любой боевой шумер.

В конце концов ситуация стала выходить из-под контроля и последним доводом в пользу применения силы против тральщика «Черкассы» стало явное намерение экипажа захватить российский буксир, что также подтвердил Федаш в сюжете украинского телеканала ZiK «Особливий погляд: Тральщик «Черкаси»: вірні серед зради» от 21 марта 2016 года.

В результате, российский спецназ взрывом повредил винты и рулевое устройство украинского корабля. Поднявший российский флаг бывший украинский буксир «Ковель» оттащил «Черкассы» к причалу. По приказу командира тральщика вся команда задраилась во внутренних помещениях корабля и завела волынку «щэнэумэрло уааа… уыы…»

На борт поднялся российский спецназ.

Как рассказывает кавторанг Юрий Федаш, у него состоялись переговоры со старшим российского спецназа, и стороны пришли к мирному соглашению: «Нас не гнали, как собак. Они не тронули ни одного военнослужащего, дали возможность вынести нам все, кроме оружия… Нам даже предложили автотранспорт по Крыму».

В самый разгар событий украинский матрос Александр Гутник с борта «Черкасс» по телефону рассказывал «Украинской правде»: «Все. Нас захватили. Ни один из членов экипажа не пострадал. Нас не били, все в порядке. Договорились о том, что флаг ВМС Украины с корабля спущен не будет, пока с борта не сойдет последний член экипажа. Они подняли русский флаг, но наш не спускали».

Вечером, 25 марта, последний украинский корабль почётно капитулировал, поскольку у российских военных не было целью – унизить своих украинских коллег. В то время насчёт украинских коллег ещё сохранялись иллюзии…

По существу дела. Единичным случаем длительного упрямства части экипажа тральщика «Черкассы» в условиях, когда их жизни и здоровью ничего не грозило, а «герои» даже получали харчи с куревом от местных крымских татар, украинская пропагандистская машина пытается прикрыть срам фиговым листком.

В марте 2014 года ВМСУ не выполнили свои функции, прописанные в морской доктрине Украины от 2009 года, в части «обеспечения территориальной целостности» и «нерушимости государственной границы на море». Перед украинскими военнослужащими в Крыму был поставлен выбор: вернуться на материк, уйти в запас или продолжить службу в Вооруженных Силах России.

По ряду оценок, примерно 3,5 тысячи человек выбрали первый вариант, но часть из них позже передумала. Около 8 тысяч человек предпочли служить в России. На Украину из Крыма выбыл деморализованный личный состав с барахлом, но без оружия и военной техники. Полноценные береговые части, корабельные экипажи распались. К примеру, из 80 человек 801-го отряда борьбы с подводными диверсантами на Украину вернулись всего семеро. После того как «Гетман Сагайдачный» прибыл в Одессу, экипаж покинули 28 человек, а позднее и командир капитан 2-го ранга Роман Пятницкий. Из 900 человек личного состава 10-й бригады морской авиации Украину выбрали 250. Таким образом, в марте 2014-го ВМСУ потеряли большую часть личного состава, 90% кораблей, почти всю инфраструктуру и материальные запасы, служебную и секретную документацию, коды связи и много чего прочего.

Кадр из фильма. штурм «Черкасс».

В общем, в марте 2014 года украинскую военную группировку в Крыму настигло кармическое возмездие за бандитский раздел Черноморского Флота СССР и вышибание из людей коленом присяги на верность Украине.

Если снять фильм о «подвиге» тральщика «Черкассы» в стиле «врагу не сдаётся наш гордый «Варяг», то получилось бы следующее: украинский «Варяг» бой не принял, кингстоны не открыл, а сдался в результате переговоров. Правда, в процессе было спето очень много «Щеня вмэрла» и выкрикнуто «Слава Украине!»

В настоящее время офицеры, почётно сдавшие тральщик «Черкассы», проходят службу на буксире, в Одессе. И, видимо, остаток жизни им придётся смотреть на настоящие боевые корабли только со стороны или в виде экскурсантов.

Есть у этой истории еще один маленький, но очень характерный штришок. Тральщик «Черкассы» в советское время назывался «Разведчиком» и был награжден Вымпелом Министра обороны СССР за боевые операции в Красном море. Вымпел находился на корабле вплоть до весны 2014 года, а после – исчез. Спустя некоторое время заместитель главного редактора военно-исторического журнала «Старый Цейхгауз» Алексей Степанов и член редакционного совета того же журнала Роман Сливин обнаружили, что вымпел выставлен на продажу на одной из украинских интернет-площадок. Продавец сообщил, что получил вымпел от командира тральщика, то есть от «героического» командира Федаша. Вымпел был выкуплен и возвращен в Россию.

Уверен, в украинском фильме не покажут, как торгуют честью корабля украинские офицеры.