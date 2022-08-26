Шашлычную в Красноярском крае украсили казаками-гитлеровцами

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Стену шашлычной в районе деревни Кускун Красноярского края украсили баннером с казаками в форме немецкой армии времен Третьего рейха.

Об этом сообщает информационный портал NGS24.RU.

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О казусе рассказали читатели издания, которые заметили баннер на стене одной из закусочных на автодороге «Байкал». Их внимание привлекли эмблемы вермахта на одежде. Все признаки указывают, что что на щите — казаки-коллаборанты времен Великой Отечественной войны.

«Люди, похоже, не понимают, что и ремень, и сам мундир тоже устанавливают принадлежность этих казаков к определенным историческим образованиям. Затрудняюсь сказать, чего я хочу, но знаю точно, чего не должно быть. Нельзя повесить на магазине портрет Гитлера и залепить усы скотчем, чтобы под статью не попасть», — пишут возмущенные читатели.

При этом позже в прокуратуре края провели проверку и заявили, что изображение не содержит нацистской символики — таким образом, казаки-гитлеровцы продолжают «украшать» собой одну из местных шашлычных.

Это уже не первый казусный случай, в котором прямо или косвенно принимают участие казаки. В конце июня в Батайске местная дружина пять дней ловила крокодила, и так и не поймала — заморский зверь, предположительно, оказался то ли выдрой, то ли большим скоплением тины. В Анапе их коллеги также отличились и собирали с горожан по 200 рублей за вход на один из бесплатных пляжей. В Подмосковье казак и вовсе убил приятеля во время подготовки к очередному фестивалю.

Современные казаки все больше воспринимаются карикатурно как ряженые. Когда-то они были важным боевым крылом, верной поддержкой российской армии, но со временем позабыли свою миссию и предпочли спокойный быт в тылу.

Это наглядно проявилось после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины. Еще в 2014 году атаманы призывали активно защищать русскоязычное население в Донбассе, но сейчас от этого желания не осталось и следа.

Несмотря на то, что прямо сейчас идет спецоперация, современного казака чаще можно встретить на очередном фестивале или реконструкции, чем на фронте: на начало июля из многотысячной армии российского реестрового казачества лишь около 5000 добровольцев оказались в зоне боевых действий. При этом большинство из них заняты относительно мирными задачами — распределением гуманитарной помощи и поддержанием порядка на освобожденных территориях.

А кто-то — возможно, считая себя чрезвычайно ироничным, или желая почтить память предков-коллаборационистов, — рекламирует свой шашлык казаками-гитлеровцами.