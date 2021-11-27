Шашлык из Зеленского. Ответный ход Ахметова

Новости Украины

Пятничное ток-шоу Савика Шустера грозило стать самым сенсационным за историю программы. Предполагалось, что новый работодатель скандального телеведущего – олигарх Ринат Ахметов – выдаст в эфир при помощи Шустера сокрушительный ответ на озвученные перед этим обвинения Владимира Зеленского в подготовке госпереворота.

На деле же программа вышла довольно посредственной, хотя и засветила пул политиков, которые будут «мочить» Зеленского по заданию Ахметова. К медиа-обслуге олигарха примкнули и известные на Украине журналисты вроде уже упомянутого Шустера и Дмитрия Гордона. Интрига состоит в том, что еще недавно они были близки ко двору президента и даже жарили шашлыки в компании Зеленского. Теперь же оказались по разные стороны баррикад. Ничего личного – просто бизнес. Такая вот она, хваленая украинская «свобода слова».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Итак. в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» приняли участие бывший премьер-министр Арсений Яценюк, экс-глава МВД Арсен Аваков, экс-секретарь Совбеза Александр Данилюк, бывший глава СБУ Игорь Смешко, а также лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий, пропагандист Дмитрий Гордон и недавний соратник Зеленского, экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Всех этих людей называют представителями различных проектов Ахметова.

Еще до эфира пресс-служба олигарха распространила его заявление, в котором Ахметов категорически отвергает обвинения в организации госпереворота по согласованию с Россией, что ему приписывал Зеленский. Украинские наблюдатели отметили, что это самое резкое заявление миллиардера за последние годы, свидетельствующее о его готовности на серьезное противостояние с Зеленским.

«Информация, обнародованная Владимиром Зеленским, о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначной – независимая демократическая и цельная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают. Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны и дальше буду защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было».

Представители партии Зеленского на шоу Шустера не явились, объявив бойкот телеканалам Ахметова. В итоге ключевые гости передачи разносили президента в пух и прах.

«Президент в прямом эфире позволяет себе атаковать крупный бизнес. Немногие из вас отдают себе отчет или понимают, но в этот момент, за два часа акции всех украинских компаний, не только ДТЭК Рината Ахметова, всех украинских компаний на лондонской бирже упали очень серьезно. Украина за эти два часа потеряла миллиарды в экономике», – заявил Аваков.

Дмитрий Разумков обвинил Зеленского в голословных заявлениях о перевороте, сеющих панику.

«Если у президента, у главы государства есть такая информация, то он должен выходить и говорить, что в это время представители силовых ведомств проводят операцию, задержаны люди, которые готовили государственную измену. Это 111-я статья Уголовно-процессуального кодекса нашего государства. И они задержаны СБУшниками, доставлены в места не столь отдалённые и все будут нести ответственность.. Это не ответ руководства страны, это просто дестабилизация».

Конфликт Ахметова-Зеленского демонстрирует, что прогнила не только украинская верхушка, но и всевозможные «борцы за свободу слова», оболванивающие население страны. Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Василий Волга.

«Мы помним, как все эти журналисты два с половиной года назад жарили шашлык вместе с Зеленским, а сегодня они жарят шашлык из Зеленского. Мы видим, что журналисты, имеющие самое непосредственное отношение к Ахметову, получили команду «фас», после чего они как с цепи сорвались. С ними произошла такая перемена, которую мы не видели никогда. Раньше, когда происходили какие-то войны между олигархическими кланами или войны между президентом и каким-либо олигархическим кланом, риторика менялась постепенно. Сейчас риторика изменилась буквально за один день, сразу же. После трусливого заявления Зеленского о том, что «первого-второго декабря может произойти государственный переворот, который подготовил Ахметов», мы видим всё вот это. Ситуация как в фильме «Кавказская пленница»: «теперь либо я веду её в ЗАГС, либо она ведёт меня к прокурору». Нельзя в общественную жизнь, тем более, когда обстановка настолько накалена, просто так вбросить информацию о том, что президент, глава государства знает, что крупнейший олигарх этого государства готовит одно из самых тяжёлых преступлений, государственный переворот, и президент просто хочет с ним поговорить. Так нельзя. Теперь ситуация такова, что кто-то из них должен кого-то другого «съесть». В медиа выброшены такие огромные массы негатива в отношении Зеленского, что, мне кажется, те социологические опросы, которые проводились ещё пару недель назад, уже устарели, они уже ничего не значат. Вероятно, если провести опрос сейчас, то рейтинг Зеленского окажется где-то в районе 10%. Вне всякого сомнения, идёт мощная атака Рината Леонидовича на Зеленского. Зеленский решил занять сторону американцев, пообещал, что он очистит украинское экономическое пространство от олигархов для транснациональных корпораций, но олигархи решили драться. Похоже, Владимир Александрович переоценил способности американцев защитить его на территории Украины. Вряд ли они его действительно будут защищать. Эта «великолепная шестёрка» ахметовских журналистов во главе с Шустером и Гордоном в самом деле сделала заявку на то, что из Владимира Александровича они будут делать шашлык. Конечно, народу Украины победа ни той ни другой стороны ничего хорошего не принесёт. В стране, в которой олигархи уничтожили всё, очередная олигархическая война принесёт очередные беды народу», – говорит Волга.

А политолог Владимир Корнилов прогнозирует, что к войне Ахметова против Зеленского присоединятся и другие силы.

«В принципе, Зеленский наговорил на своей пресс-конференции на несколько десятков судебных исков. Уже мы слышим заявления от Лероса, от Бурбы, от Ахметова по поводу откровенной лжи президента. А потенциально на него может подать иск любой из людей (все-таки людей!), внесённых в санкционные списки СНБО. Чем больше будет исков, тем сильнее будет удар», – прогнозирует Корнилов.