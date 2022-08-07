«Шатун» для Зеленского. В главной роли – Порошенко и его «ботоферма»

Новости Украины

В ноябре 2016 года украинская власть выступила с громким разоблачением: якобы в Москве усилиями команды Владислава Суркова был разработан тайный план дестабилизации обстановки в Незалежной и организации госпереворота с целью свержения Порошенко. Утверждалось, что в Кремле было расписано, какие тезисы и через каких политологов и журналистов нужно вбрасывать в общество для дискредитации Порошенко. В их числе оказались депутаты-майданщики, которым должны быть «слиты» данные для «масштабных расследований» коррупционной деятельности власти.

Коварному Суркову также приписывалась задумка «ввести в среду волонтеров российских агентов, чтобы сеять панику», организовать «Тарифный майдан» во всех областных центрах Украины и активизировать сепаратистские движения в стране.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Позже этот самый «Шатун» был признан неумелой фальсификацией самой Банковой – вплоть до прокола в таких мелких деталях, как датировка якобы полученного путем взлома почты файла другим днем отправки и изготовления. Однако «в моменте» он на некоторое время стал отличным прикрытием для усиления репрессий противников власти, затыкания ртов. Всех критиков и хоть чем-то недовольных моментально объявляли «агентами Кремля», выполняющими «план Шатун». А для наглядности Порошенко и его цепные псы, выходя на эфиры, потрясали пачками распечаток планов врага.

Вспомнить эту историю шестилетней давности заставила свежая реляция СБУ уже при Зеленском – «избушка» прикрыла миллионную ботоферму в интернете, якобы занимавшуюся расшатыванием ситуации в стране и дискредитацией государственной власти, лично Зеленского и его жены. И принадлежала эта ботоферма – партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».

А дальше – подробности специфическим языком СБУшного протокола:

«Злоумышленники массово распространяли через интернет дезинформацию, в том числе о деятельности высшего военно-политического руководства страны. Пропагандистские «мощности» этой ботофермы использовали и представители российских спецслужб. В частности, через ботов они распространяли фейковые новости о ситуации с фронтами и проводили другие информационные диверсии. Среди последних «операций» злоумышленников: распространение контента о якобы конфликте между руководством ОП и Главнокомандующим ВСУ, а также проведение кампании по дискредитации Первой Леди. Для «разгона» деструктивного контента администрировалось более 1 млн собственных ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией почти 400 тыс. пользователей. В ходе многоэтапной спецоперации разоблачен руководитель преступной группы. Им оказался гражданин РФ, проживавший в Киеве и позиционировавший себя как «политический эксперт». По данным следствия, он организовал информационно-подрывную деятельность по заказу политсилы. Для координации преступных действий был на «связи» с нынешним народным депутатом, входящим в близкое окружение бывшего руководства нашего государства. Установлено, что российский «политтехнолог» создал специальное программное обеспечение. С его помощью участники группы управляли в автоматическом режиме неограниченным количеством анонимных аккаунтов в наиболее популярных соцсетях. Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники обустроили соответствующее оборудование в разных городах – Киеве, Харькове и Виннице. Кроме того, «политэксперт» неоднократно обнародовал деструктивную пропаганду от своего имени, лично выступая на медиа-ресурсах, подконтрольных его «кураторам».

Обыски к злодеев выявили целый аппаратно-программный комплекс, обеспечивавший функционирование ботофермы; 5000 сим-карт, которые использовались для создания и последующего ведения технических аккаунтов и 200 «Proxy»-серверов для замены IP-адресов и избежание блокировки соответствующих интернет-ресурсов.

Вот так Зеленский обзавелся собственным планом «Шатун» – с Порошенко в главной отрицательной роли. Судьба – дама со специфическим чувством юмора. Примечательно, что у Зеленского поспешили развить успех и привязали «ботоферму Порошенко» к недавнему расследованию Reuters, согласно которому задолго до начала СВО Кремль якобы создал сеть секретных агентов на Украине. Теперь вот выяснилось, что одной из «кремлевских закладок» был Порошенко со своим окружением и политтехнологами.

У самого Порошенко моментально открестились от участия в «зраде». Верная Петрова соратница Ира Геращенко накатала объемный пост, из которого следовало, что все это – «попытка власти окончательно разгромить единственных потенциальных политических конкурентов».

Еще один депутат от Порошенко Ростислав Павленко даже неуклюже попытался всех убедить в том, что его партия якобы не нужны боты, хотя само словечко «порохобот» вошло в активный лексикон украинцев именно во времена Порошенко – благодаря тысячам активничавших в соцсетях ноунеймов, восхвалявших Кондитера и поливавших грязью его оппонентов.

Киевские СМИ из тех, кто еще может себе позволять осторожный намек на критику, предполагают, что поводом для разгрома фабрики порохотроллей могла стать разгоняемая ЛОМами, близкими к Порошенко, критика жены Зеленского за фотосессию для журнала Vogue.

«Ударили по болевой точке, конечно, самого президента. Елена Зеленская замужем за Владимиром Зеленским, а не за Офисом президента. Это и вызвало реакцию в виде вскрытия ботофермы», – говорит киевский политолог Андрей Золотарев.

Его коллега по цеху Вадим Карасев также считает, что эта история может стать переломным моментом в продолжающейся уже давно борьбе между Порошенко и Зе-Офисом.

Понятно, что на Банковой спят и видят окончательный разгром давно ненавидимого Порошенко и его политических амбиций. Вполне возможно, что Зеленскому это и удастся. Другой вопрос, что в условиях стремительного ухудшения ситуации и одновременно – завинчивания гаек, оппозицией может стать кто угодно, кому хватит смелости озвучить соответствующие тезисы и назвать короля «голым», сказав вслух то, о чем все только думают.

Прямо сейчас такой опасности для Зеленского нет, ситуация еще более-менее контролируется. Но кто знает, что будет осенью, а особенно – зимой, на фоне впавшей в кому экономики.

«Она (экономика – Авт.) сегодня находится в коме. Ежемесячный дефицит составляет 5 млрд долларов. Мы должны сделать все, не только Украина, а все вместе с миром, как врачи, чтобы действительно наша экономика начала дышать. Там (в портах – Авт.), как минимум на 10 млрд зерна, которые должны вернуться в нашу экономику…Это зерно предоставит нам возможность прожить еще два месяца. Для нас это очень важно», – откровенничает Зеленский в одном из своих последних видеообращений.

В таких случаях общество обычно начинает искать виноватого или виноватых. Также очевидно, что Зеленский виноватым быть не хочет. И не прочь назначить на роль козла отпущения кого угодно. И Порошенко тут – едва ли не самая подходящая кандидатура – с его антирейтингом, коррупционным шлейфом и старыми грехами, о которых очень легко напомнить народу устами находящегося в заложниках у СБУ Медведчука. Которому продлили срок пребывания в СИЗО аж до 19 сентября.

Чем бы ни закончилась для Порошенко эта история с ботофермой, сама по себе она – яркая иллюстрация к известной поговорке, которую можно перефразировать под украинские политические реалии так: «Не рой другому «Шатун» – сам в него попадешь».