Шавка Навального: На место вождя либералов рвётся поклонник украинских палачей

03.11.2021 23:08 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Нешуточная борьба разгорелась в лагере либералов после того, как стало понятно, что их несостоявшийся вождь Алексей Навальный обречен пребывать в длительном тюремном заключении.

Его место (сулящее получение западных грантов), распихивая конкурентов локтями, теперь пытается занять молодая поросль «неполживых». Один из таких – Руслан Шаведдинов, бывший пресс-секретарь Навального, сбежавший в Литву, откуда теперь поливает помоями свою бывшую Родину.

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Этот несостоявшийся управленец, который был отчислен за неуспеваемость из РГГУ, штампует видеоблоги, где, как заметно, пытается подражать томящемуся в заключении донатен-фюреру – картинно разоблачает, надувает щеки, жестикулирует, но в итоге выходит слабо. Шаведдинову не хватает ни опыта, ни харизмы.

Зато, чего уж ему не занимать, так это ненависти к русским. Достаточно почитать записи Шаведдинова в социальных сетях, посвященных трагическим событиям на Украине. Он оправдывает массовое убийство одесситов украинскими нацистами, восхищается карателем Дмитрием Ярошем, славит Бандеру и Шухевича.

«Я, кстати, давно считаю и не передумал, – Бандера и Шухевич все делали правильно и их борьба была оправдана. Разумеется, это герои Украины», – пишет Шаведдинов.

В этих откровениях раскрывается истинная личина российских «либералов», считает политолог Сергей Марков.

«Ну как может либерал поддерживать хунту, которая захватила власть в Киеве, установила диктатуру, террор, убила множество людей в рамках массовых репрессий, бросила тысячи людей в застенки, ликвидировала свободу слова, честные выборы? Без сомнения, эти люди не либералы. Они называют себя таковыми, но на самом деле являются врагами свободы и агентами чужих геополитических сил. Это просто агенты стран НАТО. Политические агенты, естественно. Это позор либерализма. Все классики либерализма в ужасе отшатнулись бы и от Навального, и от этого Шаведдинова… Его слова в адрес Бандеры и Шухевича – это просто либо он выполняет чей-то приказ, либо просто не очень умен. Но прославлять Бандеру и Шухевича приказано иностранными спецслужбами, поскольку они символизируют террор в отношении русской идентичности», – объяснил Марков.

При этом Шаведдинов ни словом не упоминает о военных преступлениях украинской армии на Донбассе. Зато усердно отрабатывает западную методичку по дискредитации российских Вооруженных сил. Шаведдинов выпускает ролик о неприемлемых условиях несения службы в РФ, правда и тут допускает прокол. На опубликованных им же видео зафиксированы вполне стандартные казарменные условия.

«Он отрабатывает западную повестку и эту систему, которая направлена на дискредитацию России во всех областях», – отмечает главред журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

По его словам, условия в российской армии, в том числе на Новой Земле, где служил Шаведдинов, вполне приемлемые:

«У нас создана сеть прекрасных круглогодичных военных баз, абсолютно, я бы сказал, превосходные условия для службы. Конечно, не везде так хорошо, но в целом, в Арктике предприняты все необходимые меры для того, чтобы солдатам служилось комфортно».

Двуличность, в принципе, давно сопровождает блогера-либерала. Возвращаемся к изучению его канала. Например, еще в 2013-м году в своем твиттер-аккаунте он критиковал Навального и выражал сомнения в его умственных способностях.

А уже спустя несколько лет стал одним из основных спонсоров ныне признанного экстремистским «Фонда борьбы с коррупцией», пожертвовав туда 22 миллиона рублей.

К ФБК вообще у любого здравомыслящего человека может возникнуть масса вопросов – например, почему вечно просящие донаты либералы Леонид Волков, Владлен Лось, Роман Рубанов в свое время внесли на счета Фонда 9, 22, 28 миллионов рублей соответственно – откуда у блогеров и «борцов с коррупцией» такие деньги? Очевидно, это средства западных грантов и реальных бизнесменов, которые таким образом просто оплачивали заказные материалы, которые не уставал публиковать и сам Навальный, и его последователи под видом расследований.

Подсиживая своего бывшего шефа, по его стопам пошел и Шаведдинов, правда, пока делает это более топорно. В его блогах будто через конвейер выпускаются «разоблачающие» ролики, содержание которых, если пролистать аккаунт, повторяются с завидной регулярностью. По сути, это один и тот же материал, который слегка видоизменяется под искусственно созданную негативную повестку на заказ, чтобы отбить уже заработанное и выпросить новые транши.

В одном из недавних роликов он вместе с таким же беглым навальнистом Леонидом Волковым записал видео-подкаст, где высмеивает детского омбудсмена Анну Кузнецову за приверженность к Православию. На видео они пририсовали к портрету Кузнецовой нимб, а при упоминании ее имени включали церковные песнопения.

Два этих «младореформатора» уже не в первый раз издеваются над людьми из-за их религиозных взглядов, да и сам Навальный в свое время также устроил травлю члена СПЧ, журналистки Екатерины Винокуровой из-за ее публикации о Православии в России. Но, в то же время, это не помешало Навальному позировать перед фотокамерами на фоне храма, как и его соратнице Любови Соболь посетить церковь, будучи под домашним арестом. Но последнюю, например, никто из-за этого не высмеивал, несмотря на «слитое» в соцсети интимное видео с ее участием, где вторым фигурантом ролика был совсем не муж.

«Любое упоминание, тем более отрицательное, со стороны таких персонажей Кузнецовой – это ей как медаль на грудь. Это дополнительно обозначает полюса в нашем обществе и четко проводит грань между добром и злом. Потому что понятно, что человек, у которого семь детей, который всю жизнь посвятил борьбе за материнство, за детство, за помощь инвалидам в том числе – это однозначно добро. А всякий, кто бросает в нее камни и попутно бросает в государство, да еще и живет где-то в Латвии, – это зло. И каждый человек, глядя на это все, должен сделать моральный выбор – ты с добром или ты со злом. Думаю, что большинство граждан нашей страны выберут добро, а эти все навальнисты, последователи, плеватели в Православие, в государство – все они будут всегда маргинальными», – заявил в комментарии «ПолитНавигатору» депутат Госдумы Олег Матвейчев.