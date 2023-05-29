Шебекино под мощнейшим обстрелом. У Гладкова есть рецепт безопасности

Михаил Рябов, Анатолий Лапин.  
29.05.2023 12:44
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Приграничный с Украиной райцентр Шебекино Белгородской области подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ.

Как сообщают местные паблики, сегодня был нанесен, пожалуй, самый сильный удар за все время, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Приграничный с Украиной райцентр Шебекино Белгородской области подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ. Как...

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Под атаку попали два промышленных предприятия города – в одном из них из-за прилета загорелся производственный корпус, в котором находились лакокрасочные жидкости.

В результате горения поднялся большой столб дыма, что разошлось по телеграм-каналам, в том числе украинской пропаганды.

Сообщается, что в результате удара пострадали четверо сотрудником предприятия, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

На Украине с радостью восприняли новость об очередном ударе по Белгородщине.

Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем блоге заявил, что на фоне ударов по Киеву, обстрел Шебекино – «хорошая новость».

«Чтобы немного приподнять настроение. Шебекино под обстрелом», – подписал Гончаренко видео с результатом удара по пограничному городу.

Вторит ему и экс-спикер запрещенной в РФ неонацистской группировки «Правый сектор» Борислав Береза:

«Такое ещё будет по всей России. И в Москве, и в Питере, и в других городах России», – вторит Гончаренко

Остановить обстрелы Белгородской области, по мнению местного губернатора можно одним способом.

«Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области».

Политконсультатнт Андрей Перла считает заявление Гладкова отличным примером «того, как настоящий публичный политик ловит настроения граждан».

«Это вот «надо брать Харьков» – есть народное осмысление войны. И целей войны», – считает Перла.

Общественность, между тем, до сих пор не знает, кто виноват и понесена ли ответственность за «перегруппировку на более выгодные позиции» из Харьковской области в начале осени 2022 года.

Именно перегруппировка и выход ВСУ к границам позволили ВСУ начать террор в Белгородской области.

Игорь Скурлатов, доктор политических наук, считает, что Россия недостаточно жестко отвечает Киеву – по-прежнему нет ни одного результативного удара по «центрам принятия решений».

«Где результат? Где воронки глубиной в 50 метров на Банковой и в пригороде Киева, в коттеджной застройке, где мило проживают главари неонацистов? Где фото разрушенных укрепрайонов, мест скопления живой силы врага и техники, инфраструктуры. Очень редко увидишь, хотя со спутников «всё видно».

Сбивают ПВО? Киев – место мирной жизни для хохлов? Но не Донецк, Луганск, Белгород, Севастополь, Москва? Против кого ведётся СВО? И зачем? Чтобы заключить сделку по зерну и аммиаку? Без ответов морально-психологический климат в тылу и на фронте будет продолжать ухудшаться», – предупреждает автор.

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