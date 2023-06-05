Шебекино уничтожают по методу обстрелов Донецка – военный эксперт

ВСУ целенаправленно бьют по гражданским кварталам населённых пунктов России, поскольку военных объектов там нет и промахнуться попросту невозможно.

Об этом в эфире «Sputnik на русском» заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже при недостатке боеприпасов всё равно находятся боеприпасы, которые выделяются на обстрелы мирного населения. Я понимаю, что людям, которые бесконечно далеки от наших республик, они не понимают: может, там есть военные. Нет там военных. А может они промахнулись? Нет, они не промахнулись. Там целенаправленно выбивались храмы, школы все эти годы. 70 процентов храмов в Донецкой республике были уничтожены или повреждены уже к весне 2015 года. А как вы знаете, храмы строятся отдельно, они всегда обособлены, там очень тяжело промахнуться.

И по сегодняшней ситуации, в Донецке – есть военные? Есть. Они везде есть. Но скопление военных, по которым можно наносить удары дорогостоящим высокоточным оружием, находятся не в городской черте, они не в жилых домах живут и не в школах. Они выведены за территорию, потому что это определяется военной целесообразностью. Им нужна мобильность, скрытность, им не нужны чужие глаза, им не нужно, чтобы масса населения наблюдала за их перемещениями. А бьют по жилым кварталам Донецка, и не только Донецка. Суть везде одна и та же», – сказал Онуфриенко.