Шебекино уничтожают по методу обстрелов Донецка – военный эксперт

Владимир Гладков .  
05.06.2023 19:22
  (Мск) , Москва
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Белгород, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


ВСУ целенаправленно бьют по гражданским кварталам населённых пунктов России, поскольку военных объектов там нет и промахнуться попросту невозможно.

Об этом в эфире «Sputnik на русском» заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ целенаправленно бьют по гражданским кварталам населённых пунктов России, поскольку военных объектов там нет...

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«Даже при недостатке боеприпасов всё равно находятся боеприпасы, которые выделяются на обстрелы мирного населения. Я понимаю, что людям, которые бесконечно далеки от наших республик, они не понимают: может, там есть военные. Нет там военных. А может они промахнулись? Нет, они не промахнулись. Там целенаправленно выбивались храмы, школы все эти годы. 70 процентов храмов в Донецкой республике были уничтожены или повреждены уже к весне 2015 года. А как вы знаете, храмы строятся отдельно, они всегда обособлены, там очень тяжело промахнуться.

И по сегодняшней ситуации, в Донецке – есть военные? Есть. Они везде есть. Но скопление военных, по которым можно наносить удары дорогостоящим высокоточным оружием, находятся не в городской черте, они не в жилых домах живут и не в школах. Они выведены за территорию, потому что это определяется военной целесообразностью. Им нужна мобильность, скрытность, им не нужны чужие глаза, им не нужно, чтобы масса населения наблюдала за их перемещениями. А бьют по жилым кварталам Донецка, и не только Донецка. Суть везде одна и та же», – сказал Онуфриенко.

«Шебекино – какие там военные структуры? Они или ближе к границе, или в других местах. Я неоднократно был в Шебекино, в том числе и во время обстрелов. Это целенаправленно, вы не можете с расстояния в 10 км промахнуться на 2 или 3 километра. 300-400 метров возможный вариант. Но речь-то не об этом. Это сознательное уничтожение гражданской инфраструктуры, это сознательное закошмаривание местного населения», – добавил эксперт.

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