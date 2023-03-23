Шеф НАТО: страны ЕС должны ещё больше увеличить расходы на поддержку Украины

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Обещанных Киеву поставок вооружения, включая танки, бронетранспортеры и ракетные установки, должно быть достаточно для того, чтобы украинская армия провела еще одно наступление с освобождением занятых Россией территорий.

Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской ежедневной газете «Гардиан», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам генсека, поддержание производственных мощностей Запада, которые позволили бы продолжать военную поддержку Украины, зависит от серьезного отношения стран НАТО к своим обязательствам расходовать не менее 2% ВВП на оборону.

«Я ожидаю, что во время саммита НАТО в Вильнюсе в июле этого года страны НАТО примут новые, более амбициозные обязательства, чтобы достичь уровня 2 процентов расходовв качестве минимальной цели», – сказал Столтенберг.

Впрочем, по мнению наблюдателей, растущая усталость Европы от украинского конфликта, беженцев и необходимости новых трат не дает Столтенбергу уверенности в том, что цель «минимум 2 процента на оборонную промышленность от каждого члена НАТО» будет достигнута на летнем саммите в Вильнюсе.

Депутат Госдумы Сергей Миронов указывает, что накануне чешский президент заявил об исчерпании его страной сил для помощи Украине.

«Он сообщил, что вроде и рад бы был помочь, но для производства боеприпасов не хватает рабочих.. Но «евроатлантические» начальники хотят воевать с Россией до последнего украинца. И никакие «желания» европейских лидеров их не заботят. Надо будет заокеанским хозяевам – и европейцев отправят… Эта ложь Запада приводит к очевидному расколу. И он будет только усиливаться», – считает Миронов.

А политолог Павел Данилин обращает внимание на то, что генсек НАТО противоречит сам себе.

«Суть интервью: война будет долгой, мы будем все время поставлять оружие Украине, но мы не члены конфликта, а в том, что война будет долгой виновата Россия. Вне зависимости от того, кто там Столтенберг, шизофреник или циник, это интервью – приговор Украине и украинцам», – отмечает Данилин.