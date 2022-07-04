«Шеф Пескова может не переживать»: у Зеленского озвучили ультиматум России

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Новости Украины

Стали известны условия, которые Украина намерена выдвинуть на возможных переговорах с Россией, которые состоятся поле того, как Украина реализует успешное контрнаступление на российские позиции и существенно улучшит свои переговорные позиции.

Список украинских условий перечислил в своем Twitter советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк.

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Подоляк написал, что должна сделать Россия: немедленно прекратить огонь, вывести z-войска из Украины, вернуть похищенных граждан, выдать своих “военных преступников”, запустить механизм репараций Украине и признать суверенные права Украины на всей ее территории по состоянию на февраль 2014 года.



«Шеф Пескова может не переживать: придет время, и мы зафиксируем их на бумаге», – добавил советник главы Офиса Зеленского.

Подоляк, участвовавший в переговорах с представителями России в апреле, добавил, что «российская сторона прекрасно знает украинские условия».

Ранее Подоляк заявил в соцсети, что «мир устал не от Украины, а от шантажа со стороны России». Также он заявлял о том, что переговоры с Россией имеют смысл лишь после того, как Киев улучшит свои переговорные позиции на поле боя.

В этом плане Украина возлагает большие надежды на поставки Западом дальнобойной артиллерии. В качестве демонстрации серьезности своих намерений у Зеленского пошли на обстрел центра российского Белгорода, показывая что приграничным областям РФ не может быть гарантирована безлпасность.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова вернуться за стол переговоров с Киевом, однако Украине это мешают или запрещают делать США.



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Украинские и ряд российских экспертов говорят о возможности заморозки горячей стадии конфликта уже в конце этого года, в силу того что обе стороны несут критические издержки: Украина не может себе позволить войти в зиму с ракетными обстрелами инфраструктуры, а Россия не в состоянии быстро продвинуться дальше территории Донбасса и уже не рассматривает полную победу над Украиной в качестве рабочего сценария окончания боевых действий и готова довольствоваться перевариванием того, что уже успела взять под свой контроль.