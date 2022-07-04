«Шеф Пескова может не переживать»: у Зеленского озвучили ультиматум России

04.07.2022  09:25 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
Просмотров: 581
 
Вооруженные силы, Дзен, Киев, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

Стали известны условия, которые Украина намерена выдвинуть на возможных переговорах с Россией, которые состоятся поле того, как Украина реализует успешное контрнаступление на российские позиции и существенно улучшит свои переговорные позиции.

Список украинских условий перечислил в своем Twitter советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Стали известны условия, которые Украина намерена выдвинуть на возможных переговорах с Россией, которые состоятся...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Подоляк написал, что должна сделать Россия: немедленно прекратить огонь, вывести z-войска из Украины, вернуть похищенных граждан, выдать своих “военных преступников”, запустить механизм репараций Украине и признать суверенные права Украины на всей ее территории по состоянию на февраль 2014 года.

Подоляк, участвовавший в переговорах с представителями России в апреле, добавил, что «российская сторона прекрасно знает украинские условия».

«Шеф Пескова может не переживать: придет время, и мы зафиксируем их на бумаге», – добавил советник главы Офиса Зеленского.

Ранее Подоляк заявил в соцсети, что «мир устал не от Украины, а от шантажа со стороны России». Также он заявлял о том, что переговоры с Россией имеют смысл лишь после того, как Киев улучшит свои переговорные позиции на поле боя.

В этом плане Украина возлагает большие надежды на поставки Западом дальнобойной артиллерии. В качестве демонстрации серьезности своих намерений у Зеленского пошли на обстрел центра российского Белгорода, показывая что приграничным областям РФ не может быть гарантирована безлпасность.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова вернуться за стол переговоров с Киевом, однако Украине это мешают или запрещают делать США.

Украинские и ряд российских экспертов говорят о возможности заморозки горячей стадии конфликта уже в конце этого года, в силу того что обе стороны несут критические издержки: Украина не может себе позволить войти в зиму с ракетными обстрелами инфраструктуры, а Россия не в состоянии быстро продвинуться дальше территории Донбасса и уже не рассматривает полную победу над Украиной в качестве рабочего сценария окончания боевых действий и готова довольствоваться перевариванием того, что уже успела взять под свой контроль.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть