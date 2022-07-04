«Шеф Пескова может не переживать»: у Зеленского озвучили ультиматум России
Стали известны условия, которые Украина намерена выдвинуть на возможных переговорах с Россией, которые состоятся поле того, как Украина реализует успешное контрнаступление на российские позиции и существенно улучшит свои переговорные позиции.
Список украинских условий перечислил в своем Twitter советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк.
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Подоляк написал, что должна сделать Россия: немедленно прекратить огонь, вывести z-войска из Украины, вернуть похищенных граждан, выдать своих “военных преступников”, запустить механизм репараций Украине и признать суверенные права Украины на всей ее территории по состоянию на февраль 2014 года.
«Шеф Пескова может не переживать: придет время, и мы зафиксируем их на бумаге», – добавил советник главы Офиса Зеленского.
Ранее Подоляк заявил в соцсети, что «мир устал не от Украины, а от шантажа со стороны России». Также он заявлял о том, что переговоры с Россией имеют смысл лишь после того, как Киев улучшит свои переговорные позиции на поле боя.
В этом плане Украина возлагает большие надежды на поставки Западом дальнобойной артиллерии. В качестве демонстрации серьезности своих намерений у Зеленского пошли на обстрел центра российского Белгорода, показывая что приграничным областям РФ не может быть гарантирована безлпасность.
Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова вернуться за стол переговоров с Киевом, однако Украине это мешают или запрещают делать США.
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