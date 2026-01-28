Шейнин: Нельзя допустить, чтобы СВО завершилась новым «выходом из Афганистана»

На фоне слухов о грядущей сделке по Украине российским СМИ будет трудно объяснить населению завершение СВО. Повторение «Минских соглашений» общество отвергает. В недавней истории есть негативный пример вывода советских войск из Афганистана, который нельзя допустить.

Об этом на канале «Мастерская новых медиа» заявил телеведущий Артём Шейнин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы не понимаем, каким будет окончание, мы все понимаем, что никто не хочет повторения «Минска». …Донести до людей, как и почему оно закончилось так, как оно закончилось, будет очень непросто. Для меня лично этот вопрос непростой. Мы же Афганскую войну не проиграли, в военном смысле. Мы могли оставаться там ещё сколько угодно лет и контролировать территорию. И потери, которые мы несли в Афганской войне (при всём ужасе, трагедии семей и т.д), не были какими-то такими уж критичными. Но её было решено закончить таким образом, каким её решено было закончить – с развёрнутыми флагами ушли, подписали Женевские договорённости, которые, кроме нас, никто и не собирался выполнять. И с этого момента начались разговоры о том, что «мы вас в Афганистан не посылали». Я вернулся в 86-м году, мы были герои, воины-интернационалисты. А уже в 89-м началась вот эта вот смена. Другое дело, что мы страну потеряли», – вспоминал Шейнин.