Шекспир и другие расисты

25.05.2021, Москва, Платон Беседин

«А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира?». Легендарная фраза из гениального фильма. Эх, знал бы его создатель, как её интерпретируют в будущем!

Британские культурологи решили именно что замахнуться на Уильяма Шекспира. И сделали они это, как не трудно догадаться, в контексте толерантности, нацфактора и BLM. В частности, бравые культурологи увидели в пьесах классика расистские высказывания о «белизне кожи», а также противопоставления «темного» и «белого». Берите выше: в знаковом лондонском театре «Глобус» проходит курс лекций/семинаров «Антирасистский Шекспир». Как говорится, было бы смешно, если б не было столь грустно…

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Тут надо понимать, что Шекспир в Британии – это самая священная из всех священнейших коров. Критиковать или даже разбирать его в отрицательном или спорном ключе – моветон. Позволено это было – в полной мере – только Льву Николаевичу Толстому. Прочитайте его знаменитое эссе о Шекспире – не поленитесь. И вот тогда – после высказывания Мудреца из Ясной Поляны – кто-то хоть как-то задумался.

Сегодня мы видим иную ситуацию. Возрождение фашизма – именно так. И нет проблемы в том, чтобы анализировать творчество «священного монстра» (заимствую термин у Лимонова), представляя его по-новому. Беда в другом – в том, что люди, обслуживающие систему, старающуюся кардинальным образом изменить ценности человечества, лезут в фундаментальные культурные основы, подобно мужику, который пытается отремонтировать часы кувалдой.

И в будущем нам грозит пересмотр всех значимых культурных и религиозных основ. Пересмотр одновременно тотальный и тоталитарный. Именно так выглядит современный фашизм. И очень скоро остаткам сопротивления придётся биться с ним – на всех фронтах.