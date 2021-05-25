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25.05.2021, Москва, Платон Беседин
 
Авторская колонка, Великобритания, Дзен, Культура, Общество, Россия
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Шекспир и другие расисты

«А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира?». Легендарная фраза из гениального фильма....

«А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира?». Легендарная фраза из гениального фильма. Эх, знал бы его создатель, как её интерпретируют в будущем!

Британские культурологи решили именно что замахнуться на Уильяма Шекспира. И сделали они это, как не трудно догадаться, в контексте толерантности, нацфактора и BLM. В частности, бравые культурологи увидели в пьесах классика расистские высказывания о «белизне кожи», а также противопоставления «темного» и «белого». Берите выше: в знаковом лондонском театре  «Глобус» проходит курс лекций/семинаров «Антирасистский Шекспир». Как говорится, было бы смешно, если б не было столь грустно…

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Тут надо понимать, что Шекспир в Британии – это самая священная из всех священнейших коров. Критиковать или даже разбирать его в отрицательном или спорном ключе – моветон. Позволено это было – в полной мере – только Льву Николаевичу Толстому. Прочитайте его знаменитое эссе о Шекспире – не поленитесь. И вот тогда – после высказывания Мудреца из Ясной Поляны – кто-то хоть как-то задумался.

Сегодня мы видим иную ситуацию. Возрождение фашизма – именно так. И нет проблемы в том, чтобы анализировать творчество «священного монстра» (заимствую термин у Лимонова), представляя его по-новому. Беда в другом – в том, что люди, обслуживающие систему, старающуюся кардинальным образом изменить ценности человечества, лезут в фундаментальные культурные основы, подобно мужику, который пытается отремонтировать часы кувалдой.

И в будущем нам грозит пересмотр всех значимых культурных и религиозных основ. Пересмотр одновременно тотальный и тоталитарный. Именно так выглядит современный фашизм. И очень скоро остаткам сопротивления придётся биться с ним – на всех фронтах.

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