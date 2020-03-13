13.03.2020, Москва, Максим Карпенко
 
ЕС, Медицина, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика
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Шельмование возвращающихся заробитчан не спасёт Украину – эксперт




От украинских эмигрантов, вернувшихся из Италии из-за распространения коронавируса в этой стране, на родине шарахаются как от чумных.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил украинский экономист Александр Дудчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Украине стоит ожидать возвращения тысяч своих граждан, лишившихся работы из-за коронавируса в странах Евросоюза. Ненависть, с которой их встречают, все равно не приведет к сокращению прибывающих.

«Чем может грозить этот коронавирус населению – это то, что те миллионы украинцев, работающие за рубежом, в частности в Италии, которые становятся пугалом уже. Если ты был в Италии, то все, до свидания, мы тебе руки больше не подадим.

Ногу тоже, скорее всего, не протянем. Можно ожидать тысяч украинцев, работающих за рубежом, в том числе, в Италии, потому что работы там сейчас не будет, существовать в стране недешевой, даже во времена кризиса, сложно.

Конечно, дешевле переждать на своем огороде, потому что там есть хоть какой-то корм. Поэтому можно ожидать еще бумеранга выехавших из страны», – прогнозирует Дудчак.

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