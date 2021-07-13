Шендерович и «Эхо Москвы» могут заплатить 10 млн рублей Евгению Пригожину

13.07.2021, Москва, Максим Никифоров

В Сети появился иск бизнесмена Евгения Пригожина, адресованный радиостанции «Эхо Москвы».

Информацию об этом опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

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Дело касается защиты чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена. Ответчиками значатся Евгений Белоганов, Виктор Шендерович, Алексей Венедиктов и Виталий Рувинский.

Причиной судебного разбирательства стала клевета Шендеровича, которую он озвучил в прямом эфире «Эха».

Требования истца заключаются в том, чтобы ответчики изъяли из публичного доступа все ложные заявления о нем. Также Пригожин намерен взыскать с Шендеровича компенсацию в размере 5 миллионов рублей и столько же непосредственно с учредителя «Эха Москвы».