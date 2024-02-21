Шендерович признал, что либералы люди второго сорта

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Российских либералов презирают и в России, и на Западе.

Об этом беглый писатель-иноагент Виктор Шендерович заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые позвонили ему от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русский либерал становится мэмом ироническим. Мы, русские либералы, люди второго сорта, маргиналы и уголовники у себя в стране. И при этом мы люди второго сорта снаружи. Мы немцы 40-х годов. Нам раздают пощечины просто по факту русского языка. Запад и Украина выбрасывают русского либерала из числа будущих политических игроков в России», – сказал Шендерович.

Он убеждал «Ермака», что либералы пригодятся Западу, чтобы заставить русский народ смириться с поражением.

«Россию аккуратно отдавят на периферию, положат в грязь лицом. А дальше 130 миллионов, которым 20 лет вливали в голову, что Запад хочет поражения, а Украина враг, будут в угрюмом состоянии поражения.

С ними надо разговаривать, надо объяснять, что виноват не Запад и не Украина. Если разговаривать будем мы, это одна история», – сказал Шендерович.