Шендерович пугает, что русские наемники в ВСУ отберут Крым у Украины во второй раз

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Беглый писатель-иноагент Виктор Шендерович считает, что русские наемники, воюющие в рядах ВСУ, принесут Украине больше вреда, чем пользы.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые позвонили ему от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некоторая часть русских, воюющих за Украину это русские нацисты. Про подвиги кого-то из них я знаю довольно подробно. Русские нацисты сегодня на Украине завоевывают себе будущее место в российской политике. Потому что когда Путин рухнет, они будут легитимизированы как альтернатива благодаря Украине.

У меня нет претензий к Украине. Ее не должны интересовать внутрироссийские дела. Это ваши «сукины дети», пользуясь американской формулировкой. Но по моему мнению, вреда от этого будет больше, чем военной практической пользы», – сказал Шендерович.

Он припугнул «Ермака», что русские националисты будут работать против Киева, когда «Крым вернут».

«Допустим, Крым вернут, и Путину дадут по голове, или он сам умрет. Образуется территория, на которой они будут очень востребованы. Они будут за Россию без Путина, но это будут абсолютно нацистские ребята», – сказал Шендерович.

Вместе с тем писатель продемонстрировал удивительную гибкость в вопросе украинского национализма, который он наблюдает в своих соцсетях. Ради гастролей на Украине Шендерович готов «пройти посередке» и отвечать «максимально обтекаемо» на вопросы о Бандере и Шухевиче, упоминая «сложную фигуру генерала Власова».