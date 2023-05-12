Шендерович стал «законной целью» для бандерлогов

Группа людей с украинскими флагами попыталась сорвать выступление беглого российского писателя-иноагента Виктора Шендеровича в Вильнюсе. Они пикетировали вход в здание, где должно было состояться мероприятие, а потом включили громкую музыку, когда Шендерович начал говорить.

Психологическая атака подействовала: в антракте писатель вышел к пикетчкам. Когда он начал говорить, мужчина плеснул ему в лицо кетчуп.

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«Идиот! Я их убил? Спасибо вам за содержательный диалог. Молодцы!», – отреагировал Шендерович.

С подтеками на лице он пытался то ли увещевать, то ли обвинять.

«Вот, собственно, то, что я хотел. То есть я не этого хотел. Вы ничего не читали, что я писал. Вы ничего не слышали. Я это объяснял 15 раз. Вы, к сожалению, довольно ограниченные люди. Вы ничего не поняли», – лепетал Шендерович.

В ответ женщина во флаге истерично закричала:

«А ваши мальчики очень неограниченные».

Пикетчики обвинили писателя-иноагента в том, что он «заплатил деньги Пригожину». Имелся ввиду проигранный Шендеровичем иск по защите чести и достоинства, поданный в суд руководителем ЧВК «Вагнер». Сатирику пришлось заплатить штраф 1,5 миллиона рублей.

Вернувшись в зал, Шендерович заявил, что любит кетчуп и «никогда не надевает чистых штанов, когда идет отстаивать истину».

Российские либеральные СМИ-иноагенты оперативно выяснили, что у человека, прыснувшего кетчуп в писателя российское гражданство. Это политэмигрант, представитель «Мирного сопротивления» Владислав Шипицын, сбежавший из России в мае 2022 года. На проходившем в Вильнюсе «форуме свободной России» он предлагал россиянам покупать для ВСУ снаряды и писать на них свои имена.

Факт российского гражданства Шпицына показался достаточным бывшему главреду либеральной радиостанции «Эхо Москвы» иноагенту Алексею Венедиктову, чтобы начать оправдывать всех украинцев.

«Виктор Шендерович прими мою поддержку и сожаление по поводу вот этого всего. Это сделали не украинцы. Думаю, в Кремле озаботились уже награждением Шпицына какой-нибудь медалькой «За победу над шендеровичами». Эти методы они почерпнули у российских радикалов, вскормленных сам знаешь кем – вспомним облитого зеленкой Навального, красной краской Муратова… Украинцам хуже чем нам», – написал Венедиктов в своем тг-канале.

Проблема в том, что по россиянам, поддерживающим Украину, Шендерович тоже успел жестко пройтись. В интервью ютуб-каналу беглого олигарха-иноагента Михаила Ходорковского. Он назвал таких соотечественников «транс-украинцами», обвинил их в том, что они зарабатывают на раздувании ненависти к Родине и выразил «негодяям презрение».

Украинцам тоже в очередной раз досталось от писателя за «бандерложьи пляски».

«Можно, конечно, подождать, пока всплески нацизма станут государственной политикой, но лучше бы зафиксировать, пока это именно что всплески, а вовсе не обвинение Украины, как там написали. Нет, государственной политики такой нет. Но всплески есть. У меня в «фейсбуке» это плещет не переставая – про неполноценный, рабский русский народ и орков, которых надо вех так сказать. Лучше бы зафиксировать эту опасность, что я и делаю. Я вижу, когда имею дело с криком боли, и не прошу его умерить. Но когда это очень расчетливая конвертация нелюбви к России… Сегодня можно очень славно конвертировать ненависть к России. И многие совершенно профессионально этим занимаются. Есть сладострастные люди, которые расчесывают свое эго, пользуясь тем, что они украинцы, и надо просто терпеть эти пощечины. А кто-то просто на работе. Пустые аккаунты, тролли, которые одно и тоже гонят. Одни и те же методички абсолютно нацистские», – сказал Шендерович.

Ранее писателя-иноагента внесли в скандальный украинский список «Миротворец» после нескольких высказываний об Украине. Ему вменили «осознанное распространение штампов роспропаганы про эфимерных украинцев-нацистов». Шндерович назвал это «голимой клеветой».

«Ну что, Шендерович, помогли тебе твои хохлы? Расплата за иудин грех. Постоянное унижение в тюремном стиле. Жалко мне их? Нет. Коллективный Шендерович рассказывал про эльфов, воюющих за независимость. Шендерович плевался в нас, когда ему говорили, что там армия бандеровцев. Бандеровцы ненавидят Шендеровича за еврейство и российский паспорт. Счастливая старость Шендеровича», – написал журналист Роман Голованов.

Впрочем жизнь ничему не учит сатирика-иноагента. В апреле он назвал «законной целью» террористов убитого военкора Владлена Татарского, а недавно повторил эту формулировку в отношении своего коллеги Захара Прилепина, пережившего покушение.

«Я бы желал Захару Прилепину нравственных мук, а не физических. Но ему, со всей несомненностью прилетело со стоны его собственных правил и представлений об этике. Прилепин полагал, что можно нехило раскрутиться на Украине, а потом получилось, как получилось, если вдуматься. После своих «командировок» замполитом на оккупированные территории Прилепин стал законной военной целью и очень яркой», – написал Шендерович в американской соцсети.

Политолог Павел Данилин вспоминает, как в свое время он написал заявление в Следственный комитет РФ на очередное русофобское и оскорбительное высказывание Шендеровича и был очень опечален, когда СК РФ «не нашел в высказываниях плешивого матраценфюрера состава преступления».

«Сейчас я кристально ясно вижу, что Шендерович наговорил на статью об оправдании терроризма. И это без вариантов. Писать заявление я на него не буду. Потому, что в свое время не увидел у СК РФ соответствующего стремления отвечать на обращения граждан. Скажу только, что если бы эту чешуйчатую сволочь посадили тогда, сейчас ему было бы невозможно изрыгнуть из своей поганой пасти то, что он извергнул», – написал Данилин.