Шендерович: Татарский – законная цель для террора

Бежавший из России либеральный писатель Виктор Шендерович считает, что военкор Владлен Татарский был «законной целью» террористов.

Об этом он заявил латвийскому ютуб-каналу «И грянул Грэмм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он – законная военная цель. Не надо этому удивляться. Я бы предпочел видеть его на скамье подсудимых за разжигание войны и межнациональной розни. Я бы предпочел, чтобы Фомин-Татарский был жив, заплатил штраф и сидел тихо. Мне кажется, от этого было бы больше пользы для России, чем то, что произошло.

Но они сами выбросили вон все другие формы общественного диалога. То, что произошло с Фоминым-Татарским, это таким образом при Путине идет теперь общественный диалог за неимением возможности позвать этого Татарского в суд и возразить ему в больших СМИ», – сказал Шендерович.