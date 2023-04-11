Шендерович: Татарский – законная цель для террора

Елена Острякова.  
11.04.2023 09:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 272
 
Дзен, Россия, Терроризм


Бежавший из России либеральный писатель Виктор Шендерович считает, что военкор Владлен Татарский был «законной целью» террористов.

Об этом он заявил латвийскому ютуб-каналу «И грянул Грэмм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бежавший из России либеральный писатель Виктор Шендерович считает, что военкор Владлен Татарский был «законной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Он – законная военная цель. Не надо этому удивляться. Я бы предпочел видеть его на скамье подсудимых за разжигание войны и межнациональной розни. Я бы предпочел, чтобы Фомин-Татарский был жив, заплатил штраф и сидел тихо. Мне кажется, от этого было бы больше пользы для России, чем то, что произошло.

Но они сами выбросили вон все другие формы общественного диалога. То, что произошло с Фоминым-Татарским, это таким образом при Путине идет теперь общественный диалог за неимением возможности позвать этого Татарского в суд и возразить ему в больших СМИ», – сказал Шендерович.

Он полагает, что лучшим выходом для России была бы «окончательная и безоговорочная капитуляция».

«Счастливым путем для России будет повторение немецкого пути. То есть военное поражение, осознание этого поражения и мучительный, унизительный выход наружу через репарации и внутреннюю работу общества. Это на десятилетия, но это единственный шанс.

Никакого другого шанса нет. Потому что альтернатива – это угрюмое замыкание в себе, непризнание поражения и постепенное превращение в северный Туркменистан. Надежда на возрождение лежит только через поражение Путина», – сказал Шендерович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть