«Шендерович, выбрось паспорт РФ и назовись евреем, трус!» – в Киеве набросились на либералов

Новости Украины

Все бежавшие из РФ либералы, которые взвыли, после озвученной президентом Украины инициативы о лишении россиян европейских виз, могут смело возвращаться в Россию и «качать права» Владимиру Путину.

Об этом в эфире YouTube-канала «Исландия» заявил киевский пропагандист и политтехнолог Владимир Петров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы понял, если бы Шендерович сказал: «Я – еврей. У меня гражданство и национальность – еврейские. Не хочу больше быть россиянином. Отказываюсь от этого». Фейгин чтобы сказал: «Я – не русский, не россиянин. Я – еврей. Пожалуйста, когда вы про меня говорите, обращайтесь ко мне как к еврею или гражданину Израиля»… Что вы все цепляетесь за это российское гражданство? Если вы не в курсе, в России позволительно иметь два гражданства, и они этим пользуются. Откажитесь от российского гражданства! Ваша первая проблема в том, что вы считаете себя россиянами. А мы всех россиян считаем оккупантами», – потребовал он.

По словам спикера, предложение Зеленского об отмене виз в ЕС для граждан России сыграло эффект лакмуса.

«Они, как и все россияне, смотрят на украинцев свысока. И это предложение Зеленского оставить их без виз, вскрыло их естество: «Если вы позволяете себе такие заявления, а вы не боитесь, что мы встанем против Украины?». Чувак, если ты так сказал, то уже против Украины. До свидания! Нам ваша дешевая, никчемная поддержка не нужна. Мы и без вас справляемся. Ходите к Гордону. Это уже бесит. Эти крысы российские, прикрываясь либеральными лозунгами, нас не уважают. Что-то от нас требуют и рассказывают нам, что говорить, что – нет. Вы кто такие, чтобы говорить нам, что говорить, а что – нет? Идите Путину диктуйте, там – ваша страна! Вы же россияне, у вас паспорта. Идите своим гражданам рассказывайте, как сносить режим, что вы нам рассказываете, что нам в этой войне делать? Что вы нас учите воевать? Вы не умеете воевать. Вы – никто и ничто. Мусор просто. Трусы!» – истерил пропагандист.