Шендерович выдвинул Пугачеву в президенты, а Галкина в первые леди

Елена Острякова.  
14.11.2023 16:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 858
 
Выборы, Дзен, Идиотизм, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Украина, экстремизм


Беглый писатель-сатирик и иноагент Виктор Шендерович считает, что популярная в прошлом веке эстрадная певица Алла Пугачева была бы идеальным кандидатом в президенты от объединенной оппозиции «вне эстетических оценок ее творчества».

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу олигарха-иноагента Михаила Ходорковского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый писатель-сатирик и иноагент Виктор Шендерович считает, что популярная в прошлом веке эстрадная певица...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Идея на самом деле здравая при всей парадоксальности. Это в странах, где катится колесико народовластия, важны экономические программы и другие подробности. В нашем случае, когда просто ГУЛАГ, несвобода, рабство, азиатчина, нужен символ, а не повестка 90-х годов. Сегодня речь о том, чтобы вернуться за свободу. Алла Борисовна как символ свободы, неПутина, невойны, не чего-то человеческого, любимого и родного, как скрепа, в конце концов.

Я думаю, после смерти Жванецкого и Высоцкого – только Пугачева и символизирует некоторое единение десятков миллионов людей в России. Пугачева вполне себе сегодня символ свободы», – вещал Шендерович.

Он считает, что Пугачева стала бы достойным аналогом самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской.

Ранее латышская певица Лайма Вайкуле выдвигала в президенты мужа Пугачевой иноагента Максима Галкина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть