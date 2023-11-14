Шендерович выдвинул Пугачеву в президенты, а Галкина в первые леди

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Беглый писатель-сатирик и иноагент Виктор Шендерович считает, что популярная в прошлом веке эстрадная певица Алла Пугачева была бы идеальным кандидатом в президенты от объединенной оппозиции «вне эстетических оценок ее творчества».

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу олигарха-иноагента Михаила Ходорковского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идея на самом деле здравая при всей парадоксальности. Это в странах, где катится колесико народовластия, важны экономические программы и другие подробности. В нашем случае, когда просто ГУЛАГ, несвобода, рабство, азиатчина, нужен символ, а не повестка 90-х годов. Сегодня речь о том, чтобы вернуться за свободу. Алла Борисовна как символ свободы, неПутина, невойны, не чего-то человеческого, любимого и родного, как скрепа, в конце концов. Я думаю, после смерти Жванецкого и Высоцкого – только Пугачева и символизирует некоторое единение десятков миллионов людей в России. Пугачева вполне себе сегодня символ свободы», – вещал Шендерович.

Он считает, что Пугачева стала бы достойным аналогом самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской.

Ранее латышская певица Лайма Вайкуле выдвигала в президенты мужа Пугачевой иноагента Максима Галкина.