«Шендерюги и навальнюги». Знаменитая поэтесса обрушилась на русофобов и либералов

18.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Россия осталась государством, способным противостоять майданщине и госпереворотам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде» заявила известная российская поэтесса Юнна Мориц, отвечая на вопрос, почему такой лирический автор обратился к политической и гражданской теме.

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«В лихие 90-е, в горбельцины, страна утратила статус державы. О чем тогда писали, вещали, верещали средства массовой информации Запада? О том, что Россия больше никому не интересна. Она больше не играет никакой роли в мировом сообществе. Она – исторический отброс. И вдруг Россия стала главным врагом Запада, который просто назначил ее быть главным врагом.

Почему? Потому что, при всех кошмарах ворья, жулья, при всех преступлениях чиновников, виновников ограбления, истребления промышленности, Вооруженных сил, науки, образования, здравоохранения, Россия осталась государством, способным противостоять майданщине, цветным революциям, госпереворотам, организованным извне, изнутри, со всех сторон, где ненависть к России, русофобский нацизм стали глобальной политикой Запада. Статус государства не рухнул под санкциями, провокациями, потоками лжи, агрессивной западной русофобощиной», – сказал Мориц.

По ее словам, «шендерюги и навальнюги» мечтают об утрате Россией статуса государства.

«В этом цель и средства, и секрет абсолютного счастья свободы. Для кого? Для чего? Для русофобского нацизма, который ничем не отличается от идеологии гитлеряческого фашизма. Потому что для русофобского нацизма Россия – как для Гитлера еврей», – говорит поэтесса.