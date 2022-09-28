Шерин: «вагнеровец» Алексей Нагин является примером для российской молодежи

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Люди, подобные Алексею Нагину, должны быть символом национальной гордости, заявил бывший депутат Госдумы Александр Шерин.

Боец, погибший 20 сентября в Донбассе, по словам его отца состоял в «ЧВК Вагнера», где служил под позывным Терек.

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«Это люди, которые являются героями нашего времени. Которые готовы мужественно и не жалея себя выступать за интересы России. Я надеюсь, что наша страна по достоинству оценит и увековечит их память, они не должны быть забыты. В школы нужно вернуть соответствующую начальную военную подготовку, необходимо создать именные классы, учебные заведения, названные в честь подобных героев, переименовать улицы. То есть эти люди должны стать символом национальной гордости», — сказал он.

Шерин считает, что Алексей Нагин является примером для молодежи, и такие, как он, должны быть увековечены в памяти соотечественников как герои.

«Многие такие ребята могут стать примерами для молодежи. У нас, к сожалению, большое количество людей, которые сложили головы, выполняя свой воинской долг. В каждом регионе такие найдутся», — заключил политик.

Имя Нагина фигурирует на постере нового фильма Евгения Пригожина «Лучшие в аду», в производстве которого погибший принимал прямое участие. Кроме того, посвященная герою статья недавно появилась в Википедии.