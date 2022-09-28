Шерин: «вагнеровец» Алексей Нагин является примером для российской молодежи

28.09.2022  17:22 (Мск), Москва
Иван Самойлов.  
Просмотров: 285
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Люди, подобные Алексею Нагину, должны быть символом национальной гордости, заявил бывший депутат Госдумы Александр Шерин.

Боец, погибший 20 сентября в Донбассе, по словам его отца состоял в «ЧВК Вагнера», где служил под позывным Терек.

Люди, подобные Алексею Нагину, должны быть символом национальной гордости, заявил бывший депутат Госдумы Александр...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Это люди, которые являются героями нашего времени. Которые готовы мужественно и не жалея себя выступать за интересы России. Я надеюсь, что наша страна по достоинству оценит и увековечит их память, они не должны быть забыты.

В школы нужно вернуть соответствующую начальную военную подготовку, необходимо создать именные классы, учебные заведения, названные в честь подобных героев, переименовать улицы. То есть эти люди должны стать символом национальной гордости», — сказал он.

Шерин считает, что Алексей Нагин является примером для молодежи, и такие, как он, должны быть увековечены в памяти соотечественников как герои.

«Многие такие ребята могут стать примерами для молодежи. У нас, к сожалению, большое количество людей, которые сложили головы, выполняя свой воинской долг. В каждом регионе такие найдутся», — заключил политик.

Имя Нагина фигурирует на постере нового фильма Евгения Пригожина «Лучшие в аду», в производстве которого погибший принимал прямое участие. Кроме того, посвященная герою статья недавно появилась в Википедии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть