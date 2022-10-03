Шеслер: Военная составляющая идёт на твердую двойку

03.10.2022  07:26 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Проблемы российской армии, вскрывшиеся в ходе проведения спецоперации на Украине, стали следствием того, что долгое время в российских СМИ было принято лишь хвалить Вооруженные силы, избегая разговора о выявленных недостатках.

В итоге, если другие отрасли в экстремальных условиях санкций выстояли и демонстрируют неплохую работу, то Минобороны разделить их успех не может. Об этом в своем блоге пишет экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер, ныне – глава Союза политэмигрантов Украины.

Проблемы российской армии, вскрывшиеся в ходе проведения спецоперации на Украине, стали следствием того, что...

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«Посмотрим, как другие направления справились с проблемами СВО, которая фактически переросла в войну Запада с Россией.

Экономика – на твердую четверку. Не без косяков вначале в виде загнанной к небесам ставки, но все же реакция и действия в основном адекватны.  Инфляция не превышает среднеевропейскую, безработица не растет,  доходы населения снижаются очень умеренно, люди не слишком страдают от дефицита импорта, а рубль, к охреневанию западных аналитиков, тверд, как риторика  Дмитрия Анатольевича.

Социальная ситуация – на твердую четверку. Попытка раскрутить  пацифистские митинги и народные бунты провалилась. Люди без истерик относятся к мобилизации и закрытию Икеи. Большинство народа понимает причины ситуации, и не стремится порвать страну на так вымечтанные  Западом пятьдесят отдельных бантустанов.

Политические решения – на твердую четверку. Стремительное принятие территорий в состав РФ, несдача позиций в ООН и ШОС заслуживают положительного отношения.

Хотелось бы больше твердости с «партнерами» по ОДКБ, но тут уж, действительно, не все зависит от России.

Удивительно, но даже информационная политика федеральных СМИ вполне удовлетворительна. Кроме знаменитых военкоров на центральных каналах появляется и Юра Подоляка, и Борис Рожин. Даже Игорь Иванович Стрелков стал попадать на экраны и полосы. На радио присутствует и резкий Мардан, и скептичный Крамник», – перечисляет Шеслер.

Иное дело в армии, считает она, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Рухнувшая экономика похоронила бы возможности производства и поставок в армию, невнятность политических заявлений после референдумов обессмыслили бы всю операцию,  неспособность предотвратить инспирированные возмущения породило бы социальный взрыв.

Но все это является лишь подпорками, сваями под конструкцией военной составляющей.

А вот военная составляющая  идет на твердую двойку.

Кроме ракетных поражений, похвалить вообще нечего.

Связь – на твердую двойку.

Тема о провале с беспилотниками навязла на зубах.

Планирование военных операций…. такое впечатление, что авторы во время обучения в Академии Генштаба прогуляли основные лекции по организации укрепрайонов и координации  с флангами.

Обеспечение снаряжением в виде бронежилетов и тепловизоров, любого предмета для снайперов и летчиков  – кол с минусом. Нет даже нормальной одежды и обуви.

Информационное обеспечение Министерства обороны – ужас непередаваемый, с его формулировками «перегруппировка» и безумно раздражаемым Конашенковым с докладами о хуллиардах уничтоженных «Кракенов».

Организация мобилизации – полный провал военкомов и их баз данных, отсутствие структур для размещения и обучения сотен тысяч мобилизованных», – перечисляет Шеслер.

По ее мнению, такая ситуация – следствие того, что о проблемах в армии было не принято говорить.

«Все это – результат того, что все остальные области – экономика, социальная ситуация, политические решения, информационные службы – все это публично и громко обсуждались обществом на всех уровнях.

А вот МО было неприкасаемой священной коровой. Очковтирательство и коррупция, умышленное банкротство оборонных предприятий – все это было тайной и неразрешенной темой.

И вот это сейчас вылезает  так жестко и больно».

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