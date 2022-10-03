Шеслер: Военная составляющая идёт на твердую двойку

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Проблемы российской армии, вскрывшиеся в ходе проведения спецоперации на Украине, стали следствием того, что долгое время в российских СМИ было принято лишь хвалить Вооруженные силы, избегая разговора о выявленных недостатках.

В итоге, если другие отрасли в экстремальных условиях санкций выстояли и демонстрируют неплохую работу, то Минобороны разделить их успех не может. Об этом в своем блоге пишет экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер, ныне – глава Союза политэмигрантов Украины.

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«Посмотрим, как другие направления справились с проблемами СВО, которая фактически переросла в войну Запада с Россией. Экономика – на твердую четверку. Не без косяков вначале в виде загнанной к небесам ставки, но все же реакция и действия в основном адекватны. Инфляция не превышает среднеевропейскую, безработица не растет, доходы населения снижаются очень умеренно, люди не слишком страдают от дефицита импорта, а рубль, к охреневанию западных аналитиков, тверд, как риторика Дмитрия Анатольевича. Социальная ситуация – на твердую четверку. Попытка раскрутить пацифистские митинги и народные бунты провалилась. Люди без истерик относятся к мобилизации и закрытию Икеи. Большинство народа понимает причины ситуации, и не стремится порвать страну на так вымечтанные Западом пятьдесят отдельных бантустанов. Политические решения – на твердую четверку. Стремительное принятие территорий в состав РФ, несдача позиций в ООН и ШОС заслуживают положительного отношения. Хотелось бы больше твердости с «партнерами» по ОДКБ, но тут уж, действительно, не все зависит от России. Удивительно, но даже информационная политика федеральных СМИ вполне удовлетворительна. Кроме знаменитых военкоров на центральных каналах появляется и Юра Подоляка, и Борис Рожин. Даже Игорь Иванович Стрелков стал попадать на экраны и полосы. На радио присутствует и резкий Мардан, и скептичный Крамник», – перечисляет Шеслер.

Иное дело в армии, считает она, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Рухнувшая экономика похоронила бы возможности производства и поставок в армию, невнятность политических заявлений после референдумов обессмыслили бы всю операцию, неспособность предотвратить инспирированные возмущения породило бы социальный взрыв. Но все это является лишь подпорками, сваями под конструкцией военной составляющей. А вот военная составляющая идет на твердую двойку. Кроме ракетных поражений, похвалить вообще нечего. Связь – на твердую двойку. Тема о провале с беспилотниками навязла на зубах. Планирование военных операций…. такое впечатление, что авторы во время обучения в Академии Генштаба прогуляли основные лекции по организации укрепрайонов и координации с флангами. Обеспечение снаряжением в виде бронежилетов и тепловизоров, любого предмета для снайперов и летчиков – кол с минусом. Нет даже нормальной одежды и обуви. Информационное обеспечение Министерства обороны – ужас непередаваемый, с его формулировками «перегруппировка» и безумно раздражаемым Конашенковым с докладами о хуллиардах уничтоженных «Кракенов». Организация мобилизации – полный провал военкомов и их баз данных, отсутствие структур для размещения и обучения сотен тысяч мобилизованных», – перечисляет Шеслер.

По ее мнению, такая ситуация – следствие того, что о проблемах в армии было не принято говорить.

«Все это – результат того, что все остальные области – экономика, социальная ситуация, политические решения, информационные службы – все это публично и громко обсуждались обществом на всех уровнях. А вот МО было неприкасаемой священной коровой. Очковтирательство и коррупция, умышленное банкротство оборонных предприятий – все это было тайной и неразрешенной темой. И вот это сейчас вылезает так жестко и больно».