«Шесть лет Украина получает по сусалам» – дипломат

20.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский полностью мимикрировал под образ своего предшественника Петра Порошенко, проводя диаметрально противоположную Минским соглашениям политику.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе программы в студии показали фрагмент одного из последних выступлений Зеленского.

«Нужно иметь доступ туда (на территорию ЛДНР – ред.) Поэтому для меня самое главное – выйдут войска и мы зайдём. Если мы зайдём, мы сразу вернём своих людей. К жизни. Потом граница, потом выборы», – заявил Зеленский в эфире «Шоу Савика Шустера».

«Возникает вопрос, а зачем тогда вести переговоры? Зачем приезжать в Минск, зачем вести в Нормандском формате переговоры – вы же собираетесь войсками зайти, – прокомментировал сюжет Мирошник. – Шесть лет вы не можете никуда зайти, шесть лет вы получаете по сусалам, каждый раз пытаясь продемонстрировать какую-то возможность своей «самой сильной армии». Зеленский здесь откровенно манипулирует, он передёргивает все факты».

«Никого не напоминает?» – спросил телеведущий, имея в виду пятого президента Украины Петра Порошенко.

«Абсолютно. Год назад мы смотрели, часть наших коллег говорили: вот она – альтернатива. И всего за год произошла полная мимикрия, в другом образе, но то же самое содержание… Для мира он не сделал ничего. Ни на йоту не продвинулась ситуация с миром.

За последние несколько заседаний в Минске усилиями наших омбудсменов, они выкрутили руки украинцам для того, чтобы был обмен. Всё, больше ничего он не сделал. Ни по политике, ни по разведениям, ни по дополнительным переходам, ни по ряду других обязательств, которые были оговорены в Париже», – добавил представитель ЛНР.