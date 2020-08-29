Шестая годовщина «Иловайского котла»: Под окна Зеленского вышли женщины, дети и Семенченко

29.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

В пятницу в Киеве более сотни матерей и жён погибших АТО-шников, а также боевики карательного батальона «Донбасс» отмечали шестилетие разгрома украинской группировки под Иловайском. Собравшиеся спели гимн Украины у российского посольства, после чего отправились на митинг под Офис президента. Там участники акции потребовали наказать чиновников, виновных в окружении ВСУ под Иловайском и Дебальцево, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пикетчики вышли в шестую годовщину Иловайского котла с портретами погибших атошников, украинскими и бандеровскими красно-черными флагами, а также с символикой националистического батальона «Донбасс».

Матери и жены, некоторые из которых привели с собой детей, ждали встречи с президентом Владимиром Зеленским, который, к слову в это время находился в Черкассах. Пикетчики требовали, чтобы депутаты «Слуги народа» вошли в состав Временной следственной комиссии, которая сейчас создается в парламенте для расследования событий в Иловайске и Дебальцево, обстоятельств выхода Игоря Стрелкова из осаждённого Славянска и т.п.

Кроме того, участники акции требовали рассекретить документы о событиях в Иловайске, Дебальцево и Славянске, которые уже шестой год находятся под грифом секретности, и призывали передать уголовные дела в отношении этих событий в суды.

Помимо «российских войск» и «наёмников», виновными в гибели атошников в Иловайске участники акции назвали бывших украинских чиновников. В частности, фигурировал экс-президент Петр Порошенко, экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Виктор Муженко, бывший министр обороны Валерий Гелетей и другие.

Митингующие призывали киевские власти четко назвать виновных в действиях, которые привели к окружению и массовым потерям украинских боевиков в Иловайске и Дебальцево.

«С Иловайском всё просто – виновата не мифическая общая Россия, должны быть конкретные генералы, конкретный президент Путин, но эти люди до сих пор не объявлены даже в международный розыск», – заявил ведущий стрим с места событий падкий до пиара экс-командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко.

По его словам, российских генералов, надо задержать, передать Киеву и судить на Украине, «а не рассказывать про Гаагу».

Больше часа из Офиса президента никак не реагировали на происходящее. Более того, начались словесные перепалки с полицией, а изнутри здания стали баррикадировать входы. При этом Семенченко на камеру истерично грозил взять администрацию штурмом, не оглядываясь на последствия.

В итоге на крыльце появился заместитель руководитель Офиса президента Роман Машовец и пригласил инициативную группу на встречу, после чего митингующие постепенно разошлись.