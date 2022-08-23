«Шестерка нацистского режима»: Киевский митрополит Онуфрий провёл пиар-встречу с русскими пленными

23.08.2022  16:34 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Церковь
Новости Украины

Киевская митрополия, осудившая спецоперацию России, выражавшая готовность идти крестным ходом на спасение нацистов «Азова» в Мариуполь и порвавшая с Московским Патриархатом на фальшивом «соборе», устроила очередное пиар-шоу – встречу с пленными российскими военнопленными главы УПЦ мирополита Онуфрия.

Мероприятие было необходимо для картинки киевской пропаганды, чтобы продемонстрировать «человечное» обращение с попавшими в плен русскими и «перебить» сведения об издевательствах и пытках, которыми подвергаются противники бандеровского режима.

Киевская митрополия, осудившая спецоперацию России, выражавшая готовность идти крестным ходом на спасение нацистов «Азова»...

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«Митрополит Онуфрий Березовский – это шестерка нацистского режима, который вместе со своей командой вместо проповеди Православия занимается распропагандированием русских пленных и активными фальсификациями.

Возмутительный пример – слова митрополита УПЦ Антония (Паканича), который сравнивает Владимира Путина со Святополком окаянным, а Зеленского  и нацистов из «Азова» – со святыми Борисом и Глебом.

Но наименование добра злом и наоборот – это и есть сатанизм.

С ними все ясно. Но что мешает России возить 6 тысяч украинских пленных  по православным святыням и на основе объективных исторических данных и воцерковлять их, и заниматься деукранизацией их сознания? Всё это предлагалось ещё с самого начала СВО.

К чему призывает митрополит Онуфрий? К разоружению и остановке СВО Россией. Он пропагандирует не Православие, а односторонний пацифизм. Россия должна прекратить СВО, а Украина должна остаться анти-Россией.

Православие – это не пацифизм, Церковь благословляет освободительные войны за веру и Отечество. Именно такой войной является СВО.

Это не война «двух народов, вышедших из киевской Крещенской купели». Нет двух народов, есть один русский народ, часть которого превращена в униатскую антирусскую вырусь, находящуюся  в авангарде уничтожения Православия и глобалистского антирусского проекта. И задача СВО – освободить Новороссию и Малороссию от этой нацистской глобалистской выруси.

Кстати, ещё одна задача этого шоу в Киеве – создать в Русской Церкви «пятую колонну», которая с помощью демагогии о «грехе войны между братскими народами» будет бороться с СВО.

Ставки очень высоки. Без  Одессы, Екатеринослава и  Харькова киевский нацизм падёт, проект Украина рухнет.

Патриарх Кирилл – это наследник и последователь святого Патриарха Тихона, который в 1918-м году выпустил послание против «похабного» Брестского  мира, где сказал актуальнейшие слова о том, что Церковь не может поддержать мир, по которому Киев – мать городов русских и другие русские земли навсегда отторгаются от России.  Патриарх Тихон в 1922 м году лишил УПЦ автономии, выступив таким образом против большевистской украинизации.

Патриарх Кирилл прекрасно осознает  тот факт, что  без освобождения Одессы и Киева единство Русской Церкви не удастся  отстоять. Одесса имеет ключевое стратегическое значение, а Киев как колыбель крещения Руси и первая русская столица – символическое, что не менее важно», – пояснил «ПолитНавигатору» эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов.

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