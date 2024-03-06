Обострение приднестровского конфликта грозит втягиванием Румынии в военные действия на Украине.

С таким заявлением (имеется в распоряжении «ПолитНавигатора»») выступила румынский сенатор Диана Иованович-Шошоакэ, которая согласно соцопросам занимает третье место среди кандидатов в президенты.

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«Приднестровье – это новое яблоко раздора между Восточным и Западным блоком и возможный новый очаг конфликта рядом с Румынией. Если не принять осторожных мер, эта территория может втянуть в войну Молдову, затем Румынию, которая поддержит Молдову, и таким образом – Украина получит столь желанное участие НАТО и ЕС в войне, которую она уже проиграла.

Румыния находится в центре внимания, поскольку Россия пообещала нанести удар по авиабазам, с которых вылетают истребители для нанесения ударов по российским войскам», – говорит Шошоакэ.