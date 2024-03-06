«Шестёрка Сороса Майя Санду втягивает Румынию в войну с Россией» – румынский сенатор
Обострение приднестровского конфликта грозит втягиванием Румынии в военные действия на Украине.
С таким заявлением (имеется в распоряжении «ПолитНавигатора»») выступила румынский сенатор Диана Иованович-Шошоакэ, которая согласно соцопросам занимает третье место среди кандидатов в президенты.
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«Приднестровье – это новое яблоко раздора между Восточным и Западным блоком и возможный новый очаг конфликта рядом с Румынией. Если не принять осторожных мер, эта территория может втянуть в войну Молдову, затем Румынию, которая поддержит Молдову, и таким образом – Украина получит столь желанное участие НАТО и ЕС в войне, которую она уже проиграла.
Румыния находится в центре внимания, поскольку Россия пообещала нанести удар по авиабазам, с которых вылетают истребители для нанесения ударов по российским войскам», – говорит Шошоакэ.
Она осудила власти Молдовы за давление на ПМР, которое молдавская президентка Майя Санду оказывает «по указанию своих евроатлантических хозяев».
«Молдова – лишь шарик для пинг-понга великих держав. Молдова рискует стать новой Украиной, которую толкает на путь войны Сорос, близкий друг Майи Санду, фактически ее хозяин. Но Молдова в этом конфликте важна не сама по себе, а тем, что она может втянуть в этот же конфликт Румынию, которая является членом ЕС и НАТО. Таким образом, Молдова играет роль провокатора, потому что Майя Санду выполняет приказы Сороса», – убеждена Шошоакэ.
Она предлагает вернуться к переговорам в формате «5+2» (официально признанная платформа, в которой Кишинев и Тирасполь представляют стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ — посредников). Сейчас Молдова их блокирует.
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