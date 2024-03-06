«Шестёрка Сороса Майя Санду втягивает Румынию в войну с Россией» – румынский сенатор

Елена Острякова.  
06.03.2024 16:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 320
 
Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Россия, Румыния, Русофобия, Скандал, Украина


Обострение приднестровского конфликта грозит втягиванием Румынии в военные действия на Украине.

С таким заявлением (имеется в распоряжении «ПолитНавигатора»») выступила румынский сенатор Диана Иованович-Шошоакэ, которая согласно соцопросам занимает третье место среди кандидатов в президенты.

Обострение приднестровского конфликта грозит втягиванием Румынии в военные действия на Украине. С таким заявлением...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Приднестровье – это новое яблоко раздора между Восточным и Западным блоком и возможный новый очаг конфликта рядом с Румынией. Если не принять осторожных мер, эта территория может втянуть в войну Молдову, затем Румынию, которая поддержит Молдову, и таким образом – Украина получит столь желанное участие НАТО и ЕС в войне, которую она уже проиграла.

Румыния находится в центре внимания, поскольку Россия пообещала нанести удар по авиабазам, с которых вылетают истребители для нанесения ударов по российским войскам», – говорит Шошоакэ.

Она осудила власти Молдовы за давление на ПМР, которое молдавская президентка Майя Санду оказывает «по указанию своих евроатлантических хозяев».

«Молдова – лишь шарик для пинг-понга великих держав. Молдова рискует стать новой Украиной, которую толкает на путь войны Сорос, близкий друг Майи Санду, фактически ее хозяин. Но Молдова в этом конфликте важна не сама по себе, а тем, что она может втянуть в этот же конфликт Румынию, которая является членом ЕС и НАТО. Таким образом, Молдова играет роль провокатора, потому что Майя Санду выполняет приказы Сороса», – убеждена Шошоакэ.

Она предлагает вернуться к переговорам в формате «5+2» (официально признанная платформа, в которой Кишинев и Тирасполь представляют стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ — посредников). Сейчас Молдова их блокирует.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть