Шестёрка Вашингтона генсек ОАГ укорял Россию Солженицыным и Сахаровым на швейцарском саммите

Вадим Москаленко.  
16.06.2024 18:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Россия должна остановить войну и вернуться к нарративам «святых 90-х».

Об этом на «саммите мира» в Швейцарии заявил генсек Организации американских государств Луис Альмагро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна остановить войну и вернуться к нарративам «святых 90-х». Об этом на «саммите...

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«Мы должны поддерживать мир, у нас не должно быть никаких дилемм относительно суверенитета, территориальной целостности или осуждения агрессии, не должно быть моральной дилеммы касательно работы над миром, нарушений прав человека или преступлений против человечности. Это про принципы и выживание. Не может быть права сильного, мир должен быть справедливым», – обращался Альмагро, но почему-то не к США, а к России.

«Россия – великая страна с великой историей и культурой. Солженицын, Сахаров, Марина Цветаева. Поэтому Россия, чтобы почтить своё величие, должна остановить эту войну. Этого уже хватит для всего мира», – призывал американская марионетка.

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