«Шестёрки» США сорвали переговоры Евросоюза с Путиным

25.06.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Большинство лидеров стран ЕС отвергло предложение Германии и Франции пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит Евросоюза. Вместо этого ЕС поручил своему верховному представителю по иностранным делам Жозепу Боррелю разработать комплекс мер, которые будут введены в случае «злонамеренных действий России». Сотрудничество ЕС с РФ возможно только в сфере здравоохранения, защиты климата, вопросах безопасности в Сирии, Ливии и Иране.

Источники агентства Блумберг говорят, что против саммита с участием Путина выступили около 10 стран ЕС.

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Разочарованная канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лидеры ЕС продолжат обсуждать возможные форматы диалога на высшем уровне с Россией. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Евросоюзу круг тем, по которым нужно сформировать повестку диалога. Премьер Италии Марио Драги считает, что саммит ЕС – Россия нужно было провести

Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что ЕС должен готовиться к ухудшению отношений с Россией и вести диалог с ней позиции силы.

По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, против диалога с Россией выступили «в основном младоевропейские государства: Прибалтийские страны, Польша».

«Это те самые страны, которые делают все возможное, чтобы заиметь на своей территории как можно больше военных НАТО и из других стран мира, из США в частности. Тем самым возникает замкнутый круг. Эти страны с одной стороны говорят об опасности, с другой, размещают у себя иностранные ВС, подвергая себя большей опасности и плюс к этому они отказываются от диалога», – сказал Песков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что ЕС «попал в плен» к интересам Польши и Прибалтики.

«Дискуссии на саммите явственно продемонстрировали, что «общий знаменатель» Евросоюза в российских делах продолжает определяться антироссийски настроенными странами-членами. Евросоюз фактически остается в плену их конъюнктурных интересов, идущих вразрез с чаяниями рядовых европейских жителей. В итоге в Евросоюзе продолжают ходить по кругу», – заявила она.

Сенатор РФ Константин Косачев считает требования к России, выдвинутые ЕС, «просто невыполнимыми, а откровенно нелепыми». Это, в частности, касается Минских соглашений. Он считает не случайным «откровенно наглое» заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который сказал, что собирается немедленно пригласить к себе послов Германии и Франции, чтобы узнать у них, «какие намерения преследуют Берлин и Париж», предлагая саммит с Россией, что «грубо нарушает» интересы Украины.

В отказ от саммита ЕС-Путин Кулеба поставил в заслугу украинскому МИДу.

«Это, вообще-то, откровенно позорная ситуация для ЕС и лично для лидеров Германии и Франции. Как и тот факт, что США в дипломатическом плане опережают Европу – еще одно свидетельство провала внешней политики ЕС. Вернее, ее отсутствия», – написал Косачев в своем «фейсбуке».

Проживающий в Германии политолог Александр Сосновский оценивает ситуацию трагически.

«Благоразумие покинуло Европу, образовалась политическая черная дыра, которую заполнят угрозой новой большой войны», – написал он в своем телеграм-канале.

Франция и Германия не способны вести ЕС во внешнем мире как единый блок, считает политолог Сергей Марков.

«Это паралич ЕС, яркий пример его очень ограниченной субъектности. Россия будет развивать отношения, как и раньше, с отдельными странами ЕС. А отношения с ЕС как блоком парализованы», – написал Марков.