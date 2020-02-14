Шестой год война, а мы все экспериментируем – украинский генерал

14.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Предложить посчитать население Донбасса и Крыма со спутника в нынешних условиях может только явно нездоровый человек

Об этом в эфире телеканала «112» заявил экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА, генерал-лейтенант Геннадий Москаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Москаль подверг критике инициативу министра Кабмина Украины Дмитрия Дубилета, заявившего, что идёт процесс изучения возможности использования данных спутника для переписи населения на подконтрольных ЛДНР территориях и в Крыму. По его словам, Киев уже провел встречу с представителями ООН, которые будут помогать с проектом спутниковой съёмки.

«А как это сделать? Это же люди ходят, люди где-то живут, много квартир в Луганской и Донецкой областях пустых, как и на подконтрольной Украине территории. Люди уехали – кто в Россию, кто сюда в Киев, есть вынужденные переселенцы и так далее. Как это посчитать с космоса? Поверьте, этот человек где-то перегрелся, но солнца нет», – прокомментировал Москаль.

«Шестой год война, и конца и края нет, а мы всё эксперименты делаем. Что нам даст, сколько там людей? Там много наёмников, там много российских солдат», – добавил украинский генерал.