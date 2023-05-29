«Шестьсот-восемьсот»: Запад готов к крупной поставке ракет на Украину – эксперт

Владимир Гладков .  
29.05.2023 23:55
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Удары по Луганску, Донецку и другим городам России ракетами «Storm Shadow» были «пробой пера» со стороны ВСУ, так как страны западного блока могут безболезненно поставит на Украину ещё несколько сотен таких боеприпасов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары по Луганску, Донецку и другим городам России ракетами «Storm Shadow» были «пробой пера»...

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«Запад обещает Украине много и давно, и эта техника к ним поступает. Они ожидают крылатые ракеты «Storm Shadow» в большом количестве. То, что они использовали «Storm Shadow» – это пока что проба пера. Потому что в Луганске это был удар по двум зданиям, в которых мало кто находился», – сказал Артамонов.

Он подчеркнул, что теперь эти ракеты могут пойти на Украину сотнями.

«У НАТО точно есть таких ракет порядка 600-800, которые подлежат списанию по сроку годности. Соответственно, они их пытаются использовать, Киев на это и рассчитывает», – добавил аналитик.

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