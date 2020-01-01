Шествие в Киеве: «Бандеровская армия должна уничтожить Москву!»

01.01.2020, Киев, Игорь Петров

В Киеве прошло факельное шествие в честь дня рождения вождя украинских националистов Степана Бандеры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В отличие от прошлого года, когда в акции принимали участие несколько националистических групп, на этот раз организатором выступила только партия «Свобода» Олега Тягнибока. Вероятно, это объясняется тем, что после выборов националисты снова разделились, и их совместных акций теперь будет меньше, чем в предвыборный период. Тем не менее, шествие было столь же многочисленным, что и в прошлом году.

«Разница была и всегда будет между бандеровцами, малороссами и хохлами. Мы, украинцы, гордо несем название великого вождя украинской нации, нашего пророка Степана Бандеры», – заявил глава «Свободы» Олег Тягнибок открывая марш. – «Мы гордимся тем, что нас называют бандеровцами – как когда-то наших предшественников называли мазепинцами и петлюровцами. Бандеровцы – это те, кто за украинскую Украину, а не кацапскую, коммунистическую, московскую или какую-то другую».

Как всегда, во время шествия, участники скандировали лозунги «Слава нации – смерть врагам», «Украина превыше всего!» и пр. Шествие закончилось митингом у киевской мэрии.

Мир на Донбассе возможен только как полная победа Украины, а Москва должна быть уничтожена, заявил на митинге замглавы «Свободы» Юрий Сиротюк.

«Мир имеет только одни вариант – победа в освободительной войне. Нам не нужно позора мира, нам не нужно ДНР и ЛНР. Нам не нужно чтобы топтались по смертям наших побратимов на украинском Донбассе, на украинском юге отстаивали украинскую Украину. Мы все должны помнить, что наша победа – еще впереди. Бандеровская армия рано или поздно должна уничтожить столицу московской страны, Москву и обеспечить мир на земле», – сказал он.

О том же у себя в Фейсбуке написал глава «Свободы» Олег Тягнибок.

«И убийство Бандеры московским наемником – это преступление, о котором помнят украинцы. И еще отомстят кровавой Москве, которая должна быть уничтожена как враждебная для всего мира империя», – написал Тягнибок.