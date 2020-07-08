Шевченко нагляделся «не той» Белоруссии и очаровался «выдающимся президентом» Лукашенко

08.07.2020, Москва, Елена Острякова

Близкий к КПРФ российский публицист Максим Шевченко поет дифирамбы белорусскому президенту Александру Лукашенко.

На День независимости Белоруссии 4 июля журналист оказался в Минске и уверят, что «абсолютно случайно» столкнулся на торжествах с Лукашенко, рассказал под камеры, как «Батьку» поддерживают в России и попросил об интервью.

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«Очевидно он слушает «Эхо» и смотрит youtube-каналы», – объяснил Шевченко «случайную» встречу в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы».

Однако близкий к белорусскому президенту политолог Алексей Дзермант увидел в визите российского тележурналиста некие тайные позитивные знаки от «одной из башен Кремля».

«Если рассматривать визит Максима Шевченко в Минск в одном контексте со встречей Александра Лукашенко с Германом Грефом, то это хороший знак. Очевидно, что сейчас есть осознание в разных «башнях», и в Москве, и в Минске, что нельзя допустить «потери» друг друга», – написал Дзермант в своей телеграмм-канале.

Пока итогом встречи стало то, что Шевченко в эфире либеральной российской радиостанции назвал Лукашенко «выдающимся политиком нашего времени» и рассказал про «крепкие белорусские деревни», где селяне зарабатывают по 20-50 тыс в месяц.

«Поверьте, в России – только для господ. А здесь – для народа. Господ я здесь вообще не видел. Лукашенко сформировал национальное государство. Белоруссия не стала хищнической добычей транснационального и неоимпериалистического капитала, как стали Украина и Россия», – рассуждает Шевченко.

Он также похвалил «качественные белорусские продукты» и обрадовался возможности летать из Минска в Киев и Тбилиси.

Впрочем, ни ведущая, ни слушатели либерального «Эха» его энтузиазмом не прониклись. А уже на следующий день гость другой передачи белорусский политолог Александр Класковский предположил, что Шевченко показали «потемкинские деревни».

«Есть такой анекдот. Белорус сидит и плачет у телевизора: «Хочу жить в такой Белоруссии, как показывают». Подозреваю, что господину Шевченко тоже показали какие-нибудь потемкинские деревни. Перед тем, как приезжает Лукашенко, все моют и чистят. Есть относительно образцовые островки, но на фоне общей депрессии. Думаю, та картина, которую он видел, далеко не объективна. Я-то на велосипеде езжу. Даже в окрестностях Минска далеко от процветания», – резюмировал Класковский.