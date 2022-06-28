Шевчук – «Голосу Америки»: На моих концертах все против СВО

28.06.2022  18:34 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 615
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Культура, Общество, Оппозиция, Политика, Провокации, Россия, Спецоперация, Украина, экстремизм
Новости Украины

Несмотря на то, что Россию не бомбят, россиянам даже страшнее, потому что они очень переживают за то, что происходит на Украине.

Об этом в интервью «Голос Америки» заявил музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на то, что Россию не бомбят, россиянам даже страшнее, потому что они очень...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Правильно мне было бы остаться здесь, в России, и пережить все тяготы со своими людьми. Может быть, они сейчас не бомбят нас, но то, что мы переживаем, это может быть, страшнее. Из нас делают пушечное мясо и нелюдей, из нас выбивают душу, у нас ломают принципы.

Мы сыграли в десяти городах, и везде я говорил о войне и мире. Я в залах устраивал голосования, соцопрос, в пику нашим официальным соцопросам. Кто за мир, поднимайте руки, а кто за войну с Украиной. Все залы были за мир. Это было очень важно для меня, и для людей в зале.

В феврале они заходили в зал, мрак такой, ситуация висит психологически очень сложная. Они вдруг видят, что они все вместе, что их много, потом такие окрыленные глаза в конце концерта, незнакомые люди обнимаются, они чувствуют родственные души, это очень важно людям знать в России, поэтому наша группа сейчас как никогда нужна родине», – вещал подонок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть