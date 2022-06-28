Шевчук – «Голосу Америки»: На моих концертах все против СВО

Новости Украины

Несмотря на то, что Россию не бомбят, россиянам даже страшнее, потому что они очень переживают за то, что происходит на Украине.

Об этом в интервью «Голос Америки» заявил музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правильно мне было бы остаться здесь, в России, и пережить все тяготы со своими людьми. Может быть, они сейчас не бомбят нас, но то, что мы переживаем, это может быть, страшнее. Из нас делают пушечное мясо и нелюдей, из нас выбивают душу, у нас ломают принципы. Мы сыграли в десяти городах, и везде я говорил о войне и мире. Я в залах устраивал голосования, соцопрос, в пику нашим официальным соцопросам. Кто за мир, поднимайте руки, а кто за войну с Украиной. Все залы были за мир. Это было очень важно для меня, и для людей в зале. В феврале они заходили в зал, мрак такой, ситуация висит психологически очень сложная. Они вдруг видят, что они все вместе, что их много, потом такие окрыленные глаза в конце концерта, незнакомые люди обнимаются, они чувствуют родственные души, это очень важно людям знать в России, поэтому наша группа сейчас как никогда нужна родине», – вещал подонок.