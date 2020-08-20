Шевчук, Макаревич и Гребенщиков постеснялись осудить убийства мирных граждан Украины

20.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Российские деятели культуры, подписавшие открытое письмо с осуждением действий белорусских властей, проявили двуличность, закрыв глаза на кровавые события на Украине.

Об этом в своем блоге заявил российский писатель, участник войны на Донбассе и бывший советник главы ДНР Захар Прилепин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Прилепин потребовал от подписавших письмо музыкантов Бориса Гребенщикова, Юрия Шевчука, Андрея Макаревича и других осудить также украинские власти, которые уже седьмой год ведут войну против собственного населения.

«Я сам работал в ОМОНе очень долго, и даже митинги разгонял. Но я знаю, как можно работать, и как не надо работать. Вот они там, в Минске, работают как не надо. Нехорошо работают, бессовестно. Но, друзья мои. То, что творилось все эти годы на Украине — вообще не поддаётся описанию. Там не просто разгоняли людей, там их жгли и убивали.

И никто из вышеперечисленных подобных писем не писал категорически. Вот не писал, и всё. Только, как заговорённые, повторяли: «Это чужая страна, сами разберутся». Вы тоже сами уже разберитесь. Вы лезете в дела чужих стран, или нет? Я вот лезу. А вы — здесь лезете, там нет, а вон тут у вас котлета завёрнута. Давайте хоть какую-то последовательность проявлять. А то получится опять как на Украине. Напомнить, как там получилось?

Там сначала вы кричали «Нельзя бить свой народ». Кричали, кричали, кричали. И потом — сменилась власть. И новая власть вдруг тоже начала бить свой народ. Но тут вы уже замолчали. Я к тому, что если в Минске сменится власть, и новая власть вдруг начнёт бить свой народ, только уже другую его часть — вы ведь опять такое же письмо напишите? Ну ведь правда? Вы же не скажете: ой, это другая страна, мы не в курсе, сами разберутся?», – написал Прилепин.