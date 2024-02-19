Шевчук на трезвую голову поведал казахам об осиротевшей без Навального «свободе»

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Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук высказался по поводу смерти экстремиста и мошенника Алексея Навального.

Сделал он это со сцены на концерте в казахстанской Астане, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Погиб Алексей Навальный, который нам, россиянам, говорил о свободе. И который нам о ней хорошо говорил. Он напоминал, что все мы можем стать свободными в самом лучшем смысле этого слова. Он говорил, что вера без свободы — фанатизм. Что труд без свободы — это рабство. Тяжелое тяжелое рабство. Что любовь без свободы — это деспотия. Ничто не бывает без свободы! Всё окрашено в чёрный цвет», – высказался Юра-музыкант.

В память о Навальном он исполнил песню «Свобода».

Это событие расстроило автора тг-канала «Война. История. Оружие.» Кирилла Федорова, который, видимо, являлся поклонником творчества ДДТ.

«Юра, ну на…я? Хочется выпить с Шевчуком и немного рассказать о свободе в Европе. Ибо, на трезвую голову – подробности вбивания западной “свободы”, за которую так “боролся” Навальный… лучше не вспоминать», – написал Федоров.

Писатель Захар Прилепин признался, что он уже давно не обижается на Шевчука.

«Знаете, мы ведь и не против, что Юрий Юлианович поет песню в честь кого хочет. Его ж песни. Но сердце всё равно помнит ту первую обиду (сейчас уже отболело), что он не то что песню не исполнил, но и словом ни разу не упомянул ни Захарченко, ни Гиви, ни Мотора, ни Воху, ни одесситов 2 мая, ни Дашу Дугину – которые реально были убиты за свободу», – написал Прилепин.

Концерт Шевчука прошел в Астане на большом стадионе. Примечательно, что ранее иноагенту и мужу популярной в прошлом веке певицы Максиму Галкину власти Казахстана отказали в проведении двух концертов.

Также концерты сомнительных артистов отменяют в Арабских Эмиратах. А на днях власти Турции отменили апрельские концерты группа Би-2, которая недавно полным составом попала в миграционную тюрьму в Таиланде за незаконную концертную деятельность.