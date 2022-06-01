Шевчук назвал себя опасным для Путина и продолжает отменять концерты

01.06.2022  21:34 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, экстремизм


Музыкант Юрий Шевчук заявил, что его группе ДДТ не согласовали концерт в Москве, и он переносится на год из-за его «пацифистской позиции».

«В этом году началась так называемая спецоперация. Группа ДДТ занимает принципиальную позицию – «За Мир!» В результате организаторам не удалось согласовать мероприятие с департаментом региональной безопасности г. Москвы», – говорится в сообщении на сайте.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Музыкант Юрий Шевчук заявил, что его группе ДДТ не согласовали концерт в Москве, и...

Сам Шевчук записал видеобращение под музыку из шоу «Деревня дураков». При этом на лицах членов группы периодически появляются шутовские маски.

«Могу вас всех поздравить: рок-н-ролл до сих пор для кого-то опасен. Для кого – угадайте с трех раз», – паясничал Шевчук.

Ранее на певца составили протокол после его концерта в Уфе, на котором он заявил, что не понимает почему «гибнут люди на Украине ради наполеоновских планов очередного нашего Цезаря». Сам певец отказался давать показания. Дзержинский суд Петербурга вернул административное дело о дискредитации ВС РФ составителям в Уфу «из-за нехватки конкретики».

Также Шевчук отказался выступать в Тюмени, потому что там на здании филармонии была размещена эмблема СВО на Украине – буква Z. Многие российские музыканты осудили поведение Шевчука.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть