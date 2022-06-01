Шевчук назвал себя опасным для Путина и продолжает отменять концерты

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Музыкант Юрий Шевчук заявил, что его группе ДДТ не согласовали концерт в Москве, и он переносится на год из-за его «пацифистской позиции».

«В этом году началась так называемая спецоперация. Группа ДДТ занимает принципиальную позицию – «За Мир!» В результате организаторам не удалось согласовать мероприятие с департаментом региональной безопасности г. Москвы», – говорится в сообщении на сайте.

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Сам Шевчук записал видеобращение под музыку из шоу «Деревня дураков». При этом на лицах членов группы периодически появляются шутовские маски.

«Могу вас всех поздравить: рок-н-ролл до сих пор для кого-то опасен. Для кого – угадайте с трех раз», – паясничал Шевчук.

Ранее на певца составили протокол после его концерта в Уфе, на котором он заявил, что не понимает почему «гибнут люди на Украине ради наполеоновских планов очередного нашего Цезаря». Сам певец отказался давать показания. Дзержинский суд Петербурга вернул административное дело о дискредитации ВС РФ составителям в Уфу «из-за нехватки конкретики».

Также Шевчук отказался выступать в Тюмени, потому что там на здании филармонии была размещена эмблема СВО на Украине – буква Z. Многие российские музыканты осудили поведение Шевчука.