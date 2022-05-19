Шевчук со сцены поливал грязью СВО, президента и Родину

На лидера группы ДДТ Юрия Шевчука после концерта был составлен протокол об административном правонарушении за публичную критику специальной военной операции на Украине.

Инцидент произошёл на гастролях в Уфе 18 мая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас убивают людей на Украине. Зачем? Наши пацаны там гибнут. Зачем? Какие цели? Опять гибнут народы России и Украины, старики, женщины и дети ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего цезаря, да?

Родина, друзья, это не ж…па президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», – сказал со сцены Шевчук.