Шевчук в поход собрался…

23.05.2020

Бывший президент ПМР Евгений Шевчук, правление которого в республике характеризуют как «черную пятилетку», хочет вернуться в Приднестровье, чтобы, по его собственным словам, «поднести спичку и поджечь стог». Что за этим стоит и чем в итоге обернется читателям «ПолитНавигатора» в эксклюзивном материале рассказывает приднестровский политолог Андрей Сафонов.

Я ненавижу власть и деньги,

когда они в чужих руках… (Автор не установлен)

Евгений Шевчук: возвращение голого короля?…

21 мая 2020 года бывший Президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук объявился в Интернете и заявил о своих претензиях на верховную власть, которую он потерял после президентских выборов в декабре 2016 года.

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Вот разница в его цитатах на одном из Интернет-порталов 21 и 22 мая.

Вариант №1. «Похоже, Вы хотите вернуться в Приднестровье в прежнем качестве?

– Да.»

Вариант №2. «Похоже, Вы хотите вернуться в Приднестровье?

– Да.»

Возможно, что кто-то испугался его преждевременных откровенных притязаний, и формулировка была подчищена. Или он сам решил сдать назад. Впрочем, для этого имелись вполне объективные основания. Дело в том, что после сокрушительного поражения Шевчука (на выборах-2016) за него проголосовали 27,8%, а за ныне действующего Президента Вадима Красносельского – 62,3% голосов избирателей. Это случилось во многом потому, что вся эпоха Шевчука, или, как её называли в Приднестровье, «чёрная пятилетка», стала ассоциироваться у людей с воровством и коррупцией невиданных ранее масштабов.

Так, с помощью фирмы-однодневки «Энергокапитал», посредничавшей на продаже поставляемой из Приднестровья в Молдову электроэнергии с Молдавской ГРЭС (город Днестровск), из Приднестровья было украдено от 44 до 47 миллионов рублей ПМР. С помощью такой же «конторы» «Тирасмет» с Молдавского Металлургического завода (город Рыбница) – от 48 до 55 миллионов долларов.

А созданная при Приднестровской Железной Дороге фирма НЭК «Национальная экспедиторская компания», как не раз сообщалось ещё в 2016 году, утаила от налогов 160 миллионов приднестровских рублей. При этом стоит вспомнить, что в этой компании работало всего 3 человека.

Ясное дело, такое могло твориться лишь при патронаже со стороны первого лица. Или при его прямом участии. Как пояснял Прокурор ПМР, следствие доказало вину бывшего главы Приднестровья по инкриминировавшимся ему эпизодам: незаконное удержание зарплат и пенсий на 30%, хищение государственных денег в сумме 83 млн. рублей через т.н. «Стабилизационный Фонд» (где заправлял сам гражданин Шевчук, он же по совместительству Президент ПМР), взятка заключённым за ложь (он их помиловал, а они выступили по ТВ против его противников).

Также совсем некстати вскрылось получение взятки в 600 тысяч долларов от одного из предпринимателей. И ещё 700 тысяч – по предприятию «Биохим». Всё это опубликовано в СМИ, в открытом доступе.

Почему другие оппозиционеры не жалуют Шевчука, а также к вопросу о «селекции»

В общем, дело по суду свелось к 16-ти годам колонии строгого режима и штрафу в 600 миллионов приднестровских рублей. Правда, заочно. В июне 2017 года Шевчук бежал из Приднестровья в Молдову, после чего, опять-таки, по сообщениям СМИ, написал заявление в… Прокуратуру Молдовы на своих «обидчиков» и, естественно, был допрошен её сотрудниками. Можно только догадываться, что он, как носитель государственной и военной тайны высшего порядка в ПМР, мог сообщить кишинёвским силовикам…

Поэтому даже противники приднестровской власти относятся к Шевчуку с подозрением, опасаясь, что его своеобразная репутация может потянуть их на дно вместе с ним.

Но вернёмся к интервью бывшего главы Приднестровского государства. Для начала Шевчук отказал нынешним депутатам и Президенту в статусе демократически избранных властей: «Все, так называемые избранные власти Приднестровья, впервые в его истории в абсолютной своей массе – назначенцы, и не имеют прямой взаимосвязи с источником власти – народом, не зависят от избирателя. Они зависят от тех, кто их «назначил», оплатив выборы. И в этом случае остаются за пределами компетенций должностей, которые занимают. Самостоятельно они никогда не проходили профессиональную или политическую селекцию, а были утверждены по принципу личной преданности».

Прочитав это, я был преизрядно смущён… Будучи ещё депутатом Верховного Совета Молдавской ССР в 1990-1992 годах и министром просвещения ПМР в 1991-1992 годах, членом президиума депутатского движения всех уровней «Союз» (1990-1992), я наивно полагал, что таковую селекцию прошёл. При этом я не смог вспомнить, кем был в те старые добрые времена сам Евгений Васильевич Шевчук… Мой коллега-парламентарий Буга Игорь Семёнович прошёл Афганистан, был депутатом Тираспольского горсовета и заместителем председателя данного Совета. У него была своя селекция. Депутат Сергей Фёдорович Чебан в прошлом созыве был вице-спикером, а Михаил Порфирович Бурла – и вовсе в прежнем Верховном Совете председательствовал. Депутат Олег Маркович Баев в приднестровском парламенте с 2000 года. Вице-спикер Галина Михайловна Антюфеева – с того же времени.

Не знаю, насколько всех этих и других избранников можно назвать находящимися «за пределами компетенций должностей, которые занимают», но простим осуждённому изгнаннику эту нервозность. Иногда эмиграция отрывает от реальности.

Ставка на смуту в ПМР в 2020 году?

Но что предлагает Шевчук на деле, кроме унылых нападок на всех, кого он считает виновниками своих бед (себя он, разумеется, исключает из этого списка)?

Вначале отметим, что он делает открытую ставку на Запад и Молдову в борьбе с приднестровской властью. Вот как он оценивает происходящее в бывшей Советской Молдавии:

«У внешних партнеров разнонаправленных политических сил в РМ сегодня есть реальная возможность достичь политической победы, «утерев нос» конкурентам, и, судя по ситуации, конкуренты московских «товарищей» имеют больше шансов. Оставить Москву за бортом, с ее планами по Кишиневу, а затем и по Приднестровью – эта задача, на мой взгляд, в нынешней обстановке решаема и придает внешние стимулы внутриполитической борьбе в самой Молдове…. Она, с этой точки зрения, в сравнении с Приднестровьем, выглядит более демократичной».

Получается, как только США и ЕС вытеснят Россию из Молдовы, это «демократизирует» обстановку в Молдове и приведёт к желанной для Шевчука смене власти в ПМР. В Приднестровье же, продолжает по отработанной схеме Шевчук, всё плохо: приднестровцы «лишены права на свободу слова, свободу экономического и политического выбора, а право на жизнь находится под риском угроз от тех, кто «управляет» властью… Устранены десятки людей». И вообще, в ПМР «тоталитарная диктатура»!

Тут, читая это, я был смущён ещё больше. Кто эти «десятки»? Какие «эскадроны смерти» их уничтожили? Где списки «жертв политических репрессий»? Может, Шевчук имеет в виду себя и ещё несколько своих соратников-подельников из правившей в 2012-2016 годах группировки, которые сели за воровство народных денег, но ведь все они живы… Но никого не убили.

Впрочем, далее становится понятно, к чему ведёт Шевчук своё повествование:

«Вторая половина 2020 года может принести смену не только политических лидеров, но и смену политических режимов в РМ, а затем в Приднестровье». На это он делает свою ставку. И на волне возможной смуты он собирается «вернуться в Приднестровье в прежнем качестве». То бишь – Президента ПМР. А для этого все средства хороши. И все обвинения – тоже.

О «хорошей самоизоляции» Кишинёва и «плохой самоизоляции» Тирасполя

Вот пример. Недавно вице-премьер Правительства Молдовы и главный переговорщик с Приднестровьем от Кишинёва Кристина Лесник назвала карантинные меры ПМР из-за пандемии коронавируса «искусственной самоизоляцией». Правда, она не разъяснила, почему у всех прочих стран мира карантин и закрытие границ естественный, а у Приднестровья – искусственный. Шевчук тоже её не спрашивает. Он идёт по указанной молдовской чиновницей схеме:

«Почему Кишинев делится помощью и делает анализы бесплатно, а граница плотно закрыта? Поэтому, предпринятые меры и подняли напряжение в обществе, считаю, тем самым, дискредитировали власти. Внутреннее сопротивление им растет».

Шевчук запутался. Россия помогала Италии и Сербии, даже направляя в эти страны своих военных вирусологов, но границы всех этих стран были закрыты. Любая помощь в лечении не означает необходимость держать границы открытыми, когда все остальные, включая Молдову, их закрыли (по состоянию на 22 мая границы РМ всё ещё закрыты). Просто, как можно предположить, Шевчук в общей с противниками ПМР антиприднестровской игре. Он мечтает о «смене режима» в ПМР уже через несколько месяцев, чтобы вернуться на «трон», откуда избиратели демократическим путём его попросили 4 года назад.

Шевчуку мешают российские военные, чиновники и дипломаты?

Устойчивость приднестровской власти Шевчук видит не в том, что она избирается все 30 лет существования ПМР в атмосфере демократической борьбы (сам Шевчук вначале победил своего соперника Игоря Смирнова, а затем проиграл Вадиму Красносельскому), а в «глубине взаимных интересов, наработанных с влиятельными кругами и спецслужбами в Кишиневе, Киеве, Москве». Оставим это «озарение» на совести экс-президента ПМР, ибо фамилий он, по обыкновению, не называет. Обратим внимание на другое. Шевчук говорит о спецслужбах России. Россия, её армия, её разведка, контрразведка, Генеральный Штаб, все силовые структуры – это наши друзья и союзники. Но Шевчук не может скрыть своей раздражённости от того, что российские люди в погонах, как он уверен, стоят на пути исполнения его желаний.

Но и этого Шевчуку мало. Как известно, после падения его власти началось расследование деяний его подельников. В итоге некоторые из них, сообщали СМИ, были доставлены в Приднестровье из Молдовы, предстали перед судом, и им были даны сроки. Любопытно, что Шевчук не оспаривает справедливость приговоров. Он, бывший Президент ПМР, возмущён тем, что «эти преступления не расследованы правоохранительными органами РМ и не доведены до суда». Выходит, он злится от того, что силовики Молдовы не прищучили приднестровских правоохранителей, которыми он сам ещё недавно руководил. Если это науськивание на своих же приднестровцев кто-то назовёт изменой Родине, я не буду знать, что тут возразить.

Сказанное выше – не простая оговорка Шевчука. Он развивает мысль: для желанных ему перемен нужно «зачистить» некоторых партнеров «серого капитала» из Тирасполя в Кишиневе и Москве». Вот оно, главное! Шевчук, как и в случае с российскими спецслужбами, желает «зачистить» и чиновников России, не позволяющих погрузить Приднестровье в «майдан по-приднестровски».

Он замахнулся и на дипломатов России, которые на жалобы, касающиеся Приднестровья, отвечают, что не вмешиваются в рассмотрение уголовных дел в ПМР: «Это некий показатель системной поддержки существующего режима в Тирасполе». А на деле это понимание Россией замыслов противников Москвы и Тирасполя по дестабилизации обстановки в Приднестровье. А заодно – работы против самой России. Так, в открытом доступе в соцсетях и в СМИ были опубликованы данные об исках нескольких сторонников Шевчук в Европейский Суд по правам человека. Они сочли, что их права (в связи с организацией 2 июня 2018 года в Тирасполе несанкционированного митинга) были нарушены. По заведённой на Западе традиции, ответчиком на суде выступала Россия. Мол, она контролирует Приднестровье, и потому за всё отвечает, если не сама всё организует…

Едва ли сторонники Шевчука не понимали, что они делают этими исками. Особенно после слов самого экс-президента о «зачистке» неугодных ему спецслужбистов, чиновников и дипломатов России…

Курс – майдан в ПМР!

Шевчук делает ставку не на смену власти через демократические конституционные механизмы. Он ставит на «майдан»:

«Необходим демонтаж существующей политической системы… Считаю, что «СТОГ ГОТОВ», ОСТАЁТСЯ ПОДНЕСТИ «СПИЧКУ» (выделено мной – А.С). Появляется реальный шанс обеспечить мобилизацию населения для гражданских протестов. Организованное, мирное и массовое гражданское давление, на мой взгляд, – эффективный инструмент и единственный путь, который может привести к позитивным переменам. Время перемен наступает!»

Итак, нам обещают потрясения уже вскоре, в этом году ради того, чтобы горстка случайных личностей, опирающихся на внешних противников Приднестровья и России, возглавила марионеточную администрацию под контролем Кишинёва и Запада. Это доказывается видением Шевчука будущего Приднестровья и Молдовы, между которыми «не будет никаких границ ни для людей, ни для товаров, ни для капиталов, преодолевшими противоречия современной истории, нацеленными на формирование среды развития, а не сферу геополитической, националистической и языковой демагогии».

Это тоже ключевой пункт его программы. Шевчук делает вид, будто не знает о разнонаправленных векторах внешнеполитической ориентации ПМР и РМ, а также о том, что ВСЕ руководители Молдовы требуют вывода российских войск с берегов Днестра, что они одновременно стараются взять под контроль и приднестровско-украинскую границу. То, что говорит Шевчук, говорят и лидеры Кишинёва, неизменно и твёрдо добавляя: всё будет делаться строго в рамках Соглашения об Ассоциации ЕС и Молдовы.

Всё вышеизложенное наталкивает на мысль, что Шевчук вовлечён в эту игру и плывёт по этому течению…

Заключение

В Приднестровье много проблем. У властей были и есть ошибки. Бывает и чиновничий произвол. Как и везде, есть и у нас взяточники. Некоторые из них, включая самого Шевчука, признанного судом виновным в таком нехорошем деле, осуждены.

Но всё это не значит, что приднестровцы своими руками начнут разрушать своё государство, чтобы попасть под власть кишинёвских националистов и их марионеток. Пусть даже эти марионетки когда-то были в больших чинах в самом Приднестровье…

Поэтому уже сейчас можно предсказать, что мечты Шевчука о «спичках», которые он поднесёт к приднестровскому «стогу» ждёт такой же бесславный крах, каким закончилось всё его бесславное правление.