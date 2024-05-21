«Шевелись и показывай результат»: мясника Сырского гонят в наступление

Устами скандального депутата Верховной рады Марьяны Безуглой украинский президент Владимир Зеленский требует от командования ВСУ хоть каких-то успехов. Об этом в эфире интернет-канала PolitБюро заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Марьяна Безуглая сообщила о том, что она съездила на фронт, много чего увидела и решила публично раскритиковать командование ВСУ. Она считает, что ни один генерал не наказан. Ни при Залужном, ни при Сырском», – сказал ведущий.

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«Сама её риторика выглядит как попытка подстегнуть Сырского. Все знают, кто такая Марьяна, какие у неё связи. И это попытка его подстегнуть. Возможно, негласно, частью нашего политического руководства: «А ну давай-давай результаты уже». Президент же сказал, что уже как минимум две недели бригады полностью обеспечены снарядами. Мобилизация началась новая. Закон приняли, который военные хотели. Западная помощь поступает. Давайте шевелитесь и показывайте результаты.

Генералов обвиняют в том, что они небрежно относились к солдатам, что они отправляли их в бесконечное наступление. Так тактика Сырского – это наступление. Сырский, в отличие от Залужного, это неосторожный генерал, который любит наступать, удачно, или неудачно. Это попытка в какой-то мере, возможно, подстегнуть: «А ну давайте делайте результат, или тогда спустим на вас не только Марьяну, но и более серьёзных собак». Помним, как маргинально и радикально Марьяна налетала на Залужного. Ну не только на Залужного, и на все окружение. И где эти генералы сейчас? А Марьяна в Верховной раде», – объяснил Бортник.