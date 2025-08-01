В случае войны Россия не будет щадить нацистов из стран ЕС и НАТО так же, как щадит родичей-украинцев.

Об этом в интервью каналу «Союзное вече» заявил политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я учился в своё время во французском лицее, в детстве, проживая с отцом, меня нередко дразнили белым негром, те самые французские дети нацистского толка. То есть они оскорбляли сразу и меня, и африканцев, и всех сразу. Ещё двуногой овчаркой называли нередко. Так они относятся к нам [русским]. Эти выросшие дети, я недаром об этом вспомнил, они сейчас где-то моего возраста, они считают, что они могут [атаковать Россию], а мы не решимся. Это откуда такие мысли вообще возникли в головах?», – сказал Артамонов.