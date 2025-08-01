«Щадить западных нацистов – это кретинизм» – Артамонов
В случае войны Россия не будет щадить нацистов из стран ЕС и НАТО так же, как щадит родичей-украинцев.
Об этом в интервью каналу «Союзное вече» заявил политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда я учился в своё время во французском лицее, в детстве, проживая с отцом, меня нередко дразнили белым негром, те самые французские дети нацистского толка. То есть они оскорбляли сразу и меня, и африканцев, и всех сразу. Ещё двуногой овчаркой называли нередко. Так они относятся к нам [русским].
Эти выросшие дети, я недаром об этом вспомнил, они сейчас где-то моего возраста, они считают, что они могут [атаковать Россию], а мы не решимся. Это откуда такие мысли вообще возникли в головах?», – сказал Артамонов.
«У меня ощущение, что игра не просто опасная, игра закритическая. И вообще, с чего западники взяли, что мы будем так же с ними возиться, как сейчас мы аккуратно себя ведём с ВСУ. Для нас ВСУ – это люди одной крови с нами. Да, одураченные, да, им плохо, они не могут возражать, их забрили в армию зондеркоманды из наёмников.
И мы их щадим, мы щадим свою армию, мы щадим украинскую армию во многом. Мы щадим инфраструктуру, потому что, когда мы её освобождаем, потом должны всё это восстанавливать, это стоит очень много миллиардов. И, естественно, мы будем щадить своих.
А кто сказал, что мы будем щадить немцев, которые перемололи наши города, они убили десятки миллионов наших людей. И что, они в очередной раз пойдут на нас на восток? Может, хватит уже их прощать?
То есть эта мысль, что мы какие-то недоумки, которые не могут никак замахнуться на них, и что мы вечно всех прощаем – это полный идиотизм, я бы сказал, кретинизм», – добавил он.
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