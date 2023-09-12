Щаранский: «Я в Израиле вновь стал диссидентом, убеждая встать на сторону Украины»

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Уроженец Донецка, бывший диссидент-антисоветчик, позднее лидер русскоязычных репатриантов в Израиле Натан Щаранский, занимавший министерские посты в нескольких правительствах, заявил, что вновь оказался в Израиле диссидентом, как в Советском Союзе, требуя поддержки Украины.

Это заявление прозвучало в ходе выступления на фейковом киевском форуме «Ялтинская европейская стратегия».

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Модератор дискуссии Фарид Закария в своём коротком выступлении отнёс Израиль к Глобальному Югу, указав, что западный мир был разочарован позицией этой страны в отношении к Украине: с одной стороны, Израиль проголосовал в ООН за осуждение «российской агрессии», а с другой, пытается сохранить отношения с Москвой и не оказывает Киеву военную помощь.

При этом Закария спросил, нет ли здесь противоречия с позицией израильтян, утверждающих, что они живут в единственной демократии посреди ближневосточных диктатур. «Я сам был лоббистом Украины с первой секунды войны. Я пытался всем сказать, что эта война не за какую-либо часть территории Украины, а за будущее свободы. И мне было неприятно узнать, что я снова диссидент, как я когда-то был в Советском Союзе», – отметил Щаранский.

По его словам, на самом деле общественность в Израиле на стороне Украины.

«75% говорят, что мы должны быть с Украиной. Десятки тысяч человек оказывают волонтёрскую помощь. Но если вы говорите с политиками, а особенно с нашими военными начальниками, то они говорят: «У нас есть причины быть осторожными». Они говорят: «Мы должны защищать существование Израиля». Но Израиль для того и основан, чтобы обеспечить нынешнее будущее еврейского народа!», – патетически воскликнул Щаранский.

Он отметил фактор Ирана – откровенно враждебного к Израилю государства, грозящегося применить ядерную бомбу, когда она у него появится.

«60 тысяч ракет у «Хизбаллы», и все они из Ирана! И они способны нанести удар по «Киевской губернии». И все ракеты расположены на базах вокруг Дамаска, которые ночью атакуют израильские войска. А свободный мир знаете что делает? Он отдаёт полный контроль над небом Сирии Путину – в тот самый момент, когда Путин вторгается в Крым! И поэтому руководству страны нужен нейтралитет Путина. Я с этим не согласен», – подчеркнул Щаранский.

Бывший советский диссидент упрекнул США в непоследовательности позиции в отношении двух союзников – России и Ирана:

«Америка во времена Обамы решила наладить отношения с Ираном и не ссориться с ним. И поэтому Вашингтон сегодня умиротворяет Иран и борется с Россией. Но ведь Россия – союзница Ирана! Да, я поддерживаю Украину на все 100%. Но ситуаций, когда Иран и Путин комбинируют свои усилия, всё больше и больше. А свободный мир думает, с кем биться, кого умиротворять. Это надо изменить. Вот мой комментарий», – заключил Щаранский.