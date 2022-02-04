«Ще не вмерла» не помогла: сборная Украины проиграла России в полуфинале

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Новости Украины

В Нидерландах Украина проиграла в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу сборной России.

В украинской студии телеканала «UA:Перший» перед матчем журналист (как и в ходе игры комментатор) не уставал подчеркивать, что «Россия — агрессор», а «Крым — это Украина». Но стоит заметить, что приглашенный в качестве эксперта украинский тренер Станислав Гончаренко призвал не заниматься политизацией, а сосредоточиться на спортивной составляющей.

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Примечательно, что главный тренер украинской сборной общался со своими футболистами на русском языке, что отчетливо было слышно во время тайм-аутов.

При этом в зале доминировали украинские болельщики, в трансляции отчетливо слышались их кричалки, включая скандальную, в которой нецензурно упоминается российский лидер Владимир Путин, и гимн «Ще не вмерла».

Первый тайм завершился со счетам 2:1 в пользу России, которая изначально вела два мяча, но позволила Украине отыграться. Во втором тайме россияне забили первыми, увеличив отрыв до двух мячей, но затем украинцы снова сократили разрыв до одного.

Менее чем за две минуты до конца Украина заработала пенальти, но не смогла его реализовать. Неудачно пробил капитан команды Петр Шотурма. В итоге матч закончился со счетом 3:2 в пользу россиян.

Теперь победитель сыграет в воскресенье в финале с победителем матча Испания – Португалия.

Напомним, что с 2014 года практически на всех международных турнирах российские и украинские команды разводились организаторами, чтобы избежать встречи между ними.