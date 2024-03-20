«Ще не вмерла» – тут надежды никакой» – Михалков сравнил гимны Украины и России

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Государственный гимн – это гражданская молитва, и если в России молятся за величие и силу своей страны, то на Украине – за безнадегу и зависимость.

Такое мнение в эфире СТВ высказал режиссер Никита Михалков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понимаете, государственный гимн, как отец говорил, – это гражданская молитва. То есть – это выражение национального духа. Очень интересно польский гимн, какие слова? Такие же? как в украинском – «ще не вмерла». Понимаете, ведь это вещь сакральная. «Ще не вмерла» – тут надежды никакой, тут абсолютное признание зависимости. Точно такой же польский гимн – «еще Польска не сгинела» (Ещё Польша не погибла). Вы посмотрите, сколько силы в нашем гимне: великая держава, могучая родная страна, славься Отечество наше свободное, хранимая Богом родная земля. Он весь построен на огромной мощи и вере. И это вещь сакральная, и это правильно, что гимн – это реально гражданская молитва», – подчеркнул Михалков.

Он рассказал, что при написании слов современного гимна России его отец Сергей Михалков выполнял некоторые пожелания президента РФ.

«Конечно, мы разговаривали, и он мне показывал, и у меня были какие-то мысли. Но это его текст и это его авторство. При том, что он оставил в соавторах Эль-Регистана (соавтор слов гимна СССР). Потому что отец человек очень благодарный и порядочный, и, конечно же, это его гимн. Но в каких-то моментах, кстати, в этом принимал участие и президент, когда шли какие-то варианты, те или другие, и какие-то предложения были. То есть Владимир Владимирович не то, чтобы подсказывал Сергею Владимировичу – он спрашивал, а возможно ли сказать вот об этом? Отец говорил: да, возможно, конечно. И делал», – подытожил Михалков.

На фото: Г.Г. Эль-Регистан, А.В. Александров (музыка) и С.В. Михалков работают над гимном СССР.