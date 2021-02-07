«Щенок», «Старикашка», «Лохматый» – Жириновский раздал клички элите Запада

07.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Нобелевская премия мира измельчала и деградировала до такой степени, что Запад не смог найти лучшей кандидатуры, чем сидящий в тюрьме Алексей Навальный.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад приравнял Навального к Солженицыну и Сахарову, им нужны значимые фигуры. Солженицин – великий писатель, Сахаров – великий академик, физик и создатель водородной бомбы, а Навальный – шмакодявка – пошумел, покричал. Но у них других нет.

У них нет де Голля во Франции. Макрон – так, щенок по сравнению с де Голлем. У них нет Рузвельта, а этот старикашка Байден. Нет Тэтчер, вместо неё лохматый Джонсон катается на велосипеде по Лондону. Всё измельчало! Поэтому им хорош и Навальный», – сказал Жириновский.

По его мнению, Запад давно ищет лояльного лидера оппозиции в России.

«Они начали с Явлинского, Примаков в 1990 году повёз на смотрины для Явлинского, посмотрели: «Да, пойдёт, годится». Его курировали лет 10, но на выборах президента занимает плохие места, выборы в Думу еле-еле. Рыжков Володя – пытаются, пытаются, а Володя хитрый, с Алтая мальчик, понимает, что это конец ему. Тогда кто? Боря Немцов – настоящий, всё делал. На Борю делают ставку, у Ельцина он был первым на замену в качестве преемника.

Но Ельцин испугался и подумал, что Немцов всё развалит. Потом они делают ставку на Навального, если с ним не получится – в запасе Гудков, а если и с ним не получится, то найдут ещё. Им нужен новый Герцен, Солженицын или Сахаров», – добавил политик.

Жириновский уверен, что у Навального есть шансы получить Нобелевскую премию мира, поскольку это осуществляется для давления на Россию.

«Грета Тунберг ещё ребёнок и тема острая, тема против самих организаторов Нобелевской премии мира, тема для того, чтобы остановить промышленность всей планеты, это же невозможно. Тихановская слабенькая. Black Lives Matter – полурасовая проблема, это коллективная организация, кому давать? Им выгодно обозначить человека.

Навальный лучше выглядит, чтобы колоть: «Как это нобелевский лауреат премии мира сидит в тюрьме? Освободите! Что вы делаете!». Ассамблея Европы будет шуметь, НАТО будет шуметь, Байден ещё 10 дней не просидел в Белом доме, а уже каким тоном разговаривает: «Отпустить! И немедленно! И без всяких условий», – возмутился Жириновский.