«Щит Европы» сгнил: специалисты украинского ВПК куют военную мощь РФ

17.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина ежегодно теряет сотни тысяч высококлассных специалистов, что привело к жесточайшему дефициту трудового ресурса в стране.

Об этом в ходе пресс-конференции «Новое руководство ЕС: чего Украине ждать от новых евролидеров?» заявил политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина катастрофическими темпами вымирает, разница между рождаемостью и смертностью составляет около 230 тысяч в год. Заметьте, это население такого областного центра, как Житомир. То есть ежегодно мы теряем население такого областного центра, как Житомир, и это без войны, без голода, репрессий.

Плюс утечка человеческого капитала – массовая трудовая миграция. Поскольку работать негде, и условия, в которых украинцам приходится работать и жить, толкают их на трудовую миграцию в Россию, Польшу, Италию, Испанию. В некоторых областях уже стало проблемой найти даже квалифицированную строительную бригаду, сварщиков скоро можно будет заносить в Красную книгу» – отметил он.

Также, по его мнению, киевская власть довела страну до такой нищеты, что украинские специалисты вынуждены ехать в Россию и укреплять военную мощь «агрессора».

«Наши «урапатриоты» много говорят о том, что Украина – это заслон от орд Мордора на пути в Европу, щит Европы, но на самом деле то, что происходило за последние пять лет с Украиной…

Возьмём, к примеру, николаевских корабелов. Сегодня до трети из них выехало в Россию, и работают над программой модернизации российского флота. Причём работают успешно, если посмотреть темпы обновления ВМФ РФ. Потому что наши «евроинтеграторы» оставили николаевских корабелов без работы, без перспективы, без будущего.

Можно перечислять и дальше. Но до 2014 года в Николаеве теплилась хоть какая-то жизнь, люди надеялись, как надеялись и южмашевцы на то, что что-то изменится. Теперь увидели, что надежд на лучшее нет, нет света в конце туннеля. Это было не в один день, но за эти пять лет исчезла надежда», – резюмировал Золотарёв.