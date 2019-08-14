«Щит Союза — 2019»: Москва и Минск решили поберечь нервы натовцам

14.08.2019, Москва, Елена Острякова

Российско-белорусские военные учения «Щит Союза — 2019» пройдут в этом году на полигоне Западного военного округа Вооруженных Сил России Мулино в Нижегородской области.

Хотя тема учений – обеспечение военной безопасности Союзного государства, их проводят вдали от тех мест, откуда эта опасность потенциально может возникнуть, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев заявил сегодня, что учения перенесены вглубь России сознательно, чтобы не обострять обстановку в Европе, несмотря на увеличение числа военных учений НАТО вблизи границ Союзного государства

«Наши ближайшие соседи подобные учения проводят на своей территории регулярно, с еще большим масштабом. И направленность их отнюдь не всегда носит оборонительный характер. Анализ содержания наиболее крупных из учений НАТО, таких как Anakonda-2018 и Dragon-2019, свидетельствует о продолжающейся в альянсе проработке вариантов, к сожалению, силового реагирования на кризисы и конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве.

Однако Беларусь ни о какой угрозе с запада не заявляет и обвинений в агрессивности намерений не выдвигает», – сказал Белоконев.

Он также отметил, что измышления западных СМИ по поводу аналогичных учений в 2017 году не подтвердились: российских баз в Белоруссии не появилось.

«Складывалось впечатление, что некоторые СМИ и инфоресурсы в интернете соревновались в распространении откровенно ложной или, другими словами, фейковой информации. Прошло два года – и что в итоге? Ни один из прогнозов горе-аналитиков не оправдался.

Никакой агрессии не было – и речи о ней не шло. Российская часть региональной группировки войск в полном объеме и в установленные сроки возвратилась в пункты постоянной дислокации», – доложил Белоконев.