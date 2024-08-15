Щёлкнут – и всё погасят: Россия не готова к кибервойне с Западом – Касперская

Елена Острякова.  
15.08.2024 17:43
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Кибервойна, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если Запад решит объявить России кибервойну, мобильная связь в стране «ляжет».

Об этом соучредитель компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская заявила на круглом столе «Информационное противоборство в условиях СВО: борьба за коллективное сознание общества с использованием передовых технологий и цифровых СМИ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Запад решит объявить России кибервойну, мобильная связь в стране «ляжет». Об этом соучредитель...

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«К сожалению, мы очень сильно зависим от западных технологий, и та ситуация с импортозамещением, которая у нас началась в 2015 году – не доведена до конца. Поэтому во многих системах, особенно, в оборудовании, мы очень сильно зависим от Запада. Если бы Запад хотел нам объявить кибервойну, то нет ничего проще, можно просто эту инфраструктуру выключить, и у нас бы почти все перестало работать совсем. Например, смартфоны и операторы связи. Это самый простой способ», – сказала Касперская.

По ее словам сейчас агрессия против России ограничивается кибератаками и киберпреступлениями. Сейчас доля страны в мировом объеме конфиденциальных данных составляет 10%. В 2023 году были зарегистрированы 1024 крупные утечки данных, каждая из которых включает на менее 1 млн записей.

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